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Çorum'da İHH İnsani Yardım Hareketi tarafından düzenlenen Gazze için acil ateşkes programında İsrail'in saldırıları kınandı - Son Dakika
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Çorum'da İHH İnsani Yardım Hareketi tarafından düzenlenen Gazze için acil ateşkes programında İsrail'in saldırıları kınandı

Çorum'da İHH İnsani Yardım Hareketince düzenlenen "Gazze için acil ateşkes" programında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Çorum\'da İHH İnsani Yardım Hareketi tarafından düzenlenen Gazze için acil ateşkes programında İsrail\'in saldırıları kınandı
13.01.2024 - 15:16,
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Çorum'da İHH İnsani Yardım Hareketince düzenlenen "Gazze için acil ateşkes" programında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

Hürriyet Meydanı'nda toplanan İHH üyeleri, "Hepimiz Filistinliyiz, direneceğiz", "Kahrolsun İsrail" yazılı dövizler taşıdı.

Katılımcıların, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Kassam'a selam, direnişe devam" şeklinde slogan attığı etkinlikte, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerle İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

Çorum İHH İnsani Yardım Hareketi Başkanı Taner Şanlı, burada yaptığı konuşmada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'ye kasteden emperyalistlerin kirli emellerine ulaşamayacaklarını vurgulayan Şanlı, "Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynı. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için buradayız." dedi.

İnsanlığın Gazze'de tarih boyu yaşanan en büyük zulümlerinden birine şahitlik ettiğini dile getiren Şanlı, İsrail saldırılarında 10 bini çocuk 23 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 60 binden fazla insanın yaralandığını, 8 binden fazla insanın da kaybolduğuna işaret etti.

Gazze'de on binlerce insanın yeterli gıdaya ulaşamadığını, açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Şanlı, İsrail saldırıları nedeniyle 150'ye yakın sağlık kuruluşunun da kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Filistin için acil ateşkes çağrısında bulunduklarını aktaran Şanlı, şunları kaydetti:

"Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluk düşüyor. Herkes yaşanan soykırıma karşı harekete geçmeli, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve dernekler, işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçilmesi için atması gereken adımları acil şekilde atmalı. İsrail, bir an önce saldırıları durdurmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalı. Bütün İslam ülkeleri bir araya gelip tepkisini ortaya koymalı, İsrail hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde tüm dünyanın vicdanında hapsedilmelidir."

Kaynak: AA
YORUMLAR

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