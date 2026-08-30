Çorum'da 30 Ağustus Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Çorum'da 30 Ağustus Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Çorum'un Osmancık, Oğuzlar, Bayat, Dodurga, İskilip ve Kargı ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü törenlerle kutlandı; çelenk sunumu, şehitlik ziyareti ve tebrik kabulü yapıldı.

Çorum'un ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Osmancık ilçesinde, 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Osmancık Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Selim Tezcan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Törenin ardından Kaymakam Furkan Duman, makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Programın devamında protokol üyeleri Osmancık Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerine gül bırakılarak dualar edildi.

Oğuzlar

Oğuzlar Yüzüncü Yıl Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Kaymakam Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, makamda bayram tebriklerini kabul etti.

Bayat

Bayat Kaymakamı Ömer Faruk Koç, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ve İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca, kutlama etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın yapılması sonrası program sona erdi.

Dodurga

30 Ağustos zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Çorum'un Dodurga ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ahmet Furkan Yıldız, hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Burada şehitlerin ruhu için dua eden katılımcılar, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ziyaretin ardından Kaymakam Gizem Tokur makamında tebrikleri kabul etti.

İskilip

İskilip'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Adem Gökkuş, daire amirleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Kaymakam Ramazan Polat, makamında tebrikleri kabul etti.

Kargı

Kargı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Törende, Kargı Kaymakamlığı ve Kargı Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Kargı Kaymakamı Furkan Türkay Kayış, makamında tebrikleri kabul etti.

Program kapsamında daha sonra protokol üyeleri Kargı Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitlerin ruhu için dua etti.

Törenlere, Kargı Kaymakamı Furkan Türkay Kayış, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Osmancık, İskilip, Dodurga, Oğuzlar, Güncel, Kargı, Çorum, TSK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da 30 Ağustus Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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