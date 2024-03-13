Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok, Mamak Bilim Merkezi açılışında konuştu Açıklaması

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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Büyükşehir Belediye Başkanlığımda Allah nasip ederse Ankara'yı bilgi, teknoloji, bilişim vadileri, kütüphane, spor tesisi, gençlik merkezi, kreşlerle donatacağız." dedi.

Altınok, TÜBİTAK ve Mamak Belediyesinin işbirliğinde hayata geçirilen "Mamak Bilim Merkezi"nin açılış törenine katıldı.

Merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Altınok, teknolojiye sahip milletlerin 21. yüzyılın güçlü devletlerine sahip olacağını söyledi.

Kendi otomobili Togg'u üreterek ihracatını yapan Türkiye'nin, İHA ve SİHA'larda dünyanın ilk 3'ünde olduğunu anımsatan Altınok, Türkiye'ye İHA ve SİHA'ları kazandıran Bayraktar ailesi ile T3 Vakfı'na teşekkür etti.

Türkiye'nin gelişen ve büyüyen bir ülke olduğunu dile getiren Altınok, şunları kaydetti:

"Gelişmemizde ve büyümemizde savunma sanayinde sahip olduğumuz teknoloji çok önemlidir. 'Yapamayız' diyorlardı, maketini yapamıyorduk ama şu anda insansız ilk savaş uçağı KIZILELMA'dır. Dolayısıyla bunlar bizim geleceğimize, yarınlarımıza çok büyük katma değerler katacaktır. Savunma sanayisinde, bilimde ve teknolojide güçlü olamazsanız, güçlü devlet, güçlü millet ve refah toplumu olamazsınız. İşte onun yolu da bu bilim merkezlerimizden geçiyor. İnşallah, Büyükşehir Belediye Başkanlığımda Allah nasip ederse Ankara'yı bilgi, teknoloji, bilişim vadileri, kütüphane, spor tesisi, gençlik merkezi, kreşlerle donatacağız. Çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacağız."

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Cumhur İttifakı'nın Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı da katıldı.