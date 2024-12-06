Cumhurbaşkanı Erdoğan "4. İstanbul Eğitim Zirvesi"ne mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "4. İstanbul Eğitim Zirvesi"ne mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl itibarıyla 338 bin 161 uluslararası öğrenciye üniversitelerinde eğitim veren Türkiye'nin, yükseköğretim kapasitesinin yüzde 4,76'lık kısmını ifade eden bu kontenjanla dünya sıralamasının ilk 10'u arasında yer aldığını bildirdi.

06.12.2024 11:50
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl itibarıyla 338 bin 161 uluslararası öğrenciye üniversitelerinde eğitim veren Türkiye'nin, yükseköğretim kapasitesinin yüzde 4,76'lık kısmını ifade eden bu kontenjanla dünya sıralamasının ilk 10'u arasında yer aldığını bildirdi.

Türkiye Maarif Vakfı tarafından "Eşit ve Daha Adil bir Toplum ve Sürdürülebilir bir Gelecek için Eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Mesajında, zirvenin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyanın pek çok ülkesinde öğrencilerin maruz kaldığı eşitsizliklerle ilgili tespitlerin yer alacağı, aynı zamanda eğitim ve devlet, eğitim ve sosyal adalet gibi konuların tartışılacağı bu yıl ki zirveden de başarılı neticeler alınacağına inanıyorum. Bu yıl itibarıyla 338 bin 161 uluslararası öğrenciye üniversitelerinde eğitim veren ülkemiz, yükseköğretim kapasitesinin yüzde 4,76'lık kısmını ifade eden bu kontenjanla dünya sıralamasının ilk 10'u arasında yer alıyor. Türkiye Maarif Vakfımız da ülkemizin eğitim alanındaki zengin, mümbit ve köklü birikimini dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. 446 okul, 1 üniversite, 19 eğitim merkezi, 11 Türkiye Araştırmaları Merkezi ve 44 yurt ile 55 ülkede faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı, toplamda 50 binden fazla öğrenciye hizmet sunuyor."

Vakfın bu eğitim kurumlarında yerel müfredatla birlikte uluslararası eğitim yöntemlerini de başarıyla uyguladığını vurgulayan Erdoğan, vakfın bir taraftan erdemli ve nitelikli insan yetişmesine hizmet ettiğini, bir taraftan da toplumlar arası iletişimin gelişmesine katkı sağladığını kaydetti.

Erdoğan, çalışmalarını takdirle takip ettikleri ve başarılarından gurur duydukları vakfa gereken desteği verdiklerini, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Bu vesileyle Kosova'dan Kolombiya'ya, Ürdün'den Pakistan'a, Güney Afrika'dan Azerbaycan'a, Afganistan'dan Somali'ye kadar, dünyanın 55 farklı ülkesinde fedakarlıkla hizmet eden tüm vakıf mensuplarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Çoğu zaman zor şartlar altında pek çok riski, tehlikeyi göze alarak, Türkiye'nin maarif sancağını gururla dalgalandıran her bir öğretmen, idareci ve vakıf çalışanımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zirvenin başarılı geçmesini dileyen Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı başta olmak üzere bu önemli zirvede emeği ve katkısı bulunan kurumları tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan '4. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne mesaj gönderdi Açıklaması - Son Dakika

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