Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9’uncu İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na video mesaj gönderdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da başlayan '9'uncu İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na gönderdiği video mesajda, "Türkiye olarak güvensizlik üzerine bina edilen bir uluslararası siyaset anlayışını kabul etmiyoruz. En çetin ihtilaflarda dahi diplomasi için mutlaka bir kapı olduğuna inanıyoruz. Mesele o kapıyı açık tutacak iradeyi, cesareti ve samimiyeti gösterebilmektir. Bu noktada barış için tarafları bir araya getirmeye, adil çözümler için arabuluculuk yapmaya ve sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, dünya genelinden 200'e yakın üst düzey temsilciyi İstanbul'da buluşturan 9'uncu Arabuluculuk Konferansı bugün başladı. Yarın sona erecek olan konferansın ana temasını 'Barış için Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk' oluştururken, 2 günlük programda küresel çatışmaların çözümü ve barış perspektifleri ele alınacak. Farklı coğrafyalardan arabuluculuk ve çatışma çözümü alanında uzman diplomat, akademisyen ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin de takip ettiği konferansa, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir video mesajla katılarak katılımcılara hitap etti.

'HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM'

Konuşmasına katılımcılara 'hoş geldiniz' diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygıdeğer bakanlar, sayın genel sekreterler, kıymetli katılımcılar, sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz İstanbul Arabuluculuk Konferansına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Konferansın düzenlenmesinde emeği geçen Dışişleri Bakanlığımızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Asırlardır insanları ve kültürleri buluşturan İstanbul'un bugün diplomasinin merkezlerinden biri haline gelmesinden memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

'BARIŞA GİDEN YOLU AÇMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ölçekte çatışmaların arttığı, gerilimlerin tırmandığı, uluslararası hukuka ve kurumlara duyulan güvenin sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye olarak böyle bir dönemde tarafların birbirleriyle konuşmadığı, umutların azaldığı zamanlarda dahi diplomasiden asla vazgeçmemeyi kendimize düstur edinmiş durumdayız. Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takaslarından Afrika kıtasındaki arabuluculuk çabalarımıza, geniş bir coğrafyada elde ettiğimiz kazanımlarla bugün de barışa giden yolu açmanın gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

'UMUTLARINI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E BAĞLAMIŞ OLAN MİLYONLARCA İNSAN DERİN BİR HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDEDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan kısa bir süre önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu 'Güveni Yeniden Tesis Etmek' temasıyla gerçekleştirdik, uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklandık. Bugün Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olan milyonlarca insan derin bir hayal kırıklığı içindedir. Şurası bir gerçek ki, 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Türkiye olarak güvensizlik üzerine bina edilen bir uluslararası siyaset anlayışını kabul etmiyoruz. En çetin ihtilaflarda dahi diplomasi için mutlaka bir kapı olduğuna inanıyoruz" dedi

'ADİL ÇÖZÜMLER İÇİN ARABULUCULUK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak, "Mesele o kapıyı açık tutacak iradeyi, cesareti ve samimiyeti gösterebilmektir. Bu noktada barış için tarafları bir araya getirmeye, adil çözümler için arabuluculuk yapmaya ve sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.