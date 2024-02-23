Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlaşılan Birilerinin Ödemek Zorunda Oldukları Diyet Borcu Hiç Bitmiyor ve Bitmeyecek"

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Vatandaşun dertli olduğu konu için bu yorumu yaptı: Bizim de canımızı yakıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir mitinginde; "Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok ama anlaşılan o ki birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyon ekranlarından ulu orta dillendirmeye başlamışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ya yapılacak yerel seçimler kapsamında bugün Balıkersir'de düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, özetle şunları ifade etti:

"KAZANMAK DEĞİL KAYBETTİRMEK ÜZERİNE KURULU SİYASETİN BU ŞEHRE HİÇBİR KATKISININ OLMAYACAĞINI BALIKESİRLİ KARDEŞLERİM BİLİYOR"

"Sizlerden 31 Mart seçimlerinde mutlaka yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Çanakkale'den Milli Mücadele'ye kadar, bu toprakları yeniden vatan eylediğimiz zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in bugün de Türkiye Yüzyılı'na omuz vereceğine inanıyorum. Buna hazır mıyız? Bugün bu alanda ne kadar kişi var biliyor musunuz? 85 bin kişi var. Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok ama anlaşılan o ki birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyon ekranlarından ulu orta dillendirmeye başlamışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek. Tabii muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı da tam bir muamma. Siyasetin acemi genel başkanlar elinde adeta bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi gerçekten utanç verici. Kazanmak değil kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısının olmayacağını en iyi benim Balıkesirli kardeşlerim biliyor.

"KENT UZLAŞISI DİYEREK KANDİL'LE UZLAŞI ARAYIŞINA GİRMESİ CHP'NİN BU ÜLKEYLE VE BU MİLLETLE HİÇBİR ORTAK NOKTASININ KALMADIĞINA İŞARET EDİYOR"

İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik numarasıyla milleti kandırmaya çalışıyor. Milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor. Muhalefetin belediye başkan adayları şehirlere hizmet edecek ismi bulma kriteri ile değil parti içi hiziplerin paylaşım aracı olarak belirleniyor. CHP'nin içler acısı haline baktıkça bu partiye gönül verenler adına biz de üzülüyoruz. Bunca yıldır siyaset arenasına karşı karşıya olduğumuz CHP'nin ülkenin ve milletin geleceği için hiçbir vizyonu, programı bulunmadığını zaten biliyoruz. Son dönemde bu parti varlığını sürdürmek için kendine her yolu mübah sayacak kadar sakil bir yere savruldu. Daha önceki seçimlerde kurduğu örtülü ittifak tezgahını bu seçimde iyice eline yüzüne bulaştırdı. Kent uzlaşısı diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor. Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın. Biz kendi işimize bakacağız."