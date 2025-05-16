Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor.

16.05.2025 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor

TİRAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arnavutluk'ta Tiran Uluslararası Havalimanı'nda Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku ve Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan, daha sonra zirvenin yapılacağı İskender Bey Meydanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta konferans ve diplomatik toplantılara da ev sahipliği yapan Opera Binası'nda 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katılımıyla gerçekleştirilecek zirvenin düzenleneceği alana ulaştı. Bu sırada gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, "Çok şey bekliyoruz. Kardeşimle (Başbakan Edi Rama) Arnavutluk'tan tüm dünyaya barışı seslendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve AB Komisyonu Başkanı Antonio Costa ev sahipliğinde yapılacak zirve çerçevesinde Erdoğan'ın liderlere hitap etmesi bekleniyor.

Yılda iki kez düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin 6'ncısının teması "Yeni bir dünyada yeni Avrupa: Birlik, İşbirliği ve Ortak Eylem" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Erdoğan'ın yanı sıra zirveye katılacak liderler arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Moldovya Cumhurbaşkanı Maia Sandu, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AB Dışilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Letonya Başbakanı Evika Silina, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yer alıyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Politika, Güncel, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı Market ve yemek siparişlerinde yeni dönem başladı
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu
AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, hastaneye yatırıldı AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, hastaneye yatırıldı
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:54
Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından Sezen Aksu’dan dikkat çeken hareket
Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Sezen Aksu'dan dikkat çeken hareket
08:51
Türk turistlere vize zammı Fiyatlar katlandı
Türk turistlere vize zammı! Fiyatlar katlandı
08:48
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
08:44
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık
08:42
DEM’li Tuncer Bakırhan’a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 21:13:53. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.