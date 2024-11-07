Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ndeki Temaslarını Tamamlayarak Yurda Döndü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ndeki Temaslarını Tamamlayarak Yurda Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den yurda döndü.

07.11.2024 23:15
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeş'te Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde Puskas Arena Stadyumu'nda düzenlenen zirve sonrasında liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Burada çekilen aile fotoğrafındaki liderler arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan Başbakanı Orban, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Konseyi Başkanı Charles Michel yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, solunda ise Hollanda Başbakanı Dick Schoof yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile fotoğrafı çekilirken Orban ve Macron ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını, ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik perspektifi ile hareket ettiğini, sürecin canlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi ile ilgili vaatlerin yerine getirilmesinin beklendiğini belirtti. Erdoğan, Ukrayna- Rusya, İsrail- Filistin, İsrail- Lübnan ve benzeri gerilimlerin barışçıl bir zeminde diplomasi yoluyla sonlandırılmasının bütün ülkelerin çıkarına olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Danimarka ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Danimarka ilişkilerini karşılıklı ticareti artırarak güçlendirmek için çalıştıklarını, bu konudaki gayretlerin süreceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü katılım sürecinin canlandırılması ve Gümrük Birliği'nin güçlendirilmesi için birlik üyesi ülkelerden adım beklendiğini, bunun Avrupa Birliği'ne güç katacağını belirtti. Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ve Lübnan'da insanlığa karşı suç işlediğini, İsrail'e siyasi ve diplomatik baskıyı artırmak için bütün ülkelerin gayret göstermesinin önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ndeki Temaslarını Tamamlayarak Yurda Döndü - Son Dakika

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