Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "O zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla 'devlet nerede' diye soranlara, 'devlet işte burada halkının yanında' diyerek cevabımızı hem de çok güçlü bir biçimde verdik.

06.02.2025 17:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "O zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla 'devlet nerede' diye soranlara, 'devlet işte burada halkının yanında' diyerek cevabımızı hem de çok güçlü bir biçimde verdik." dedi.

Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, herkesi derinden sarsan, yüreklerde büyük yaralar açan, milletin hafızasında asla silinmeyecek izler bırakan 6 Şubat depremlerinin ikinci seneidevriyesinde olduklarını belirtti.

6 Şubat asrın felaketinde yitirdikleri 53 bin 737 kişinin her birine Allah'tan rahmet niyaz eden Erdoğan, salondakilerle birlikte şehitler için Fatiha suresini okudu.

Deprem şehitlerinin ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını dileyen Erdoğan, "Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını, aminlerle, Fatihalarla, Yasinlerle, dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi böylesi afetlerden muhafaza buyursun. Deprem şehitlerimizin yakınlarına ve milletimize bir kez daha sabrı cemil diliyorum. Bu vesileyle tüm şehitlerimizle birlikte dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e de Allah'tan rahmet diliyor, silah arkadaşlarına ve ailesine taziyelerimi iletiyorum." diye konuştu.

"Gece gündüz demeden, yorulmadan, sabırla, azimle çalıştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün hem 6 Şubat gecesinin acısını ilk günkü tazeliğiyle kaplerde hissettiklerini hem de devletin desteği, milletin dayanışması ile deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

6 Şubat'ta 11 ilde meydana gelen sarsıntıların, sadece bu illerdeki insanları değil, 85 milyon olarak herkesi derinden etkilediğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok ülkenin yüzölçümünden daha büyük bir alanda meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. 2,5 milyonu aşkın vatandaşımız farklı illere göç etmek zorunda kaldı. Asrın felaketi, ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı. Herkesin altından kalkamayacağı bu ürkütücü tabloya rağmen hem millet hem de devlet olarak bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık. Yüreklerimize düşen ateşi bir an önce söndürmek için gece gündüz demeden, yılmadan, yorulmadan, sabırla, azimle kararlılıkla çalıştık."

"Çelik bir iradeyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanları seferber ederek 650 bin personelle tüm kurumları afet sahasına gönderdiğini dile getirdi.

Hızla enkaza koşan arama kurtarma ekiplerinin, güvenlik güçlerinin, sağlık çalışanlarının, işçilerin, mühendislerin, gönüllülerin ve sivil toplum kuruluşlarının tek yürek tek bilek olduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"O zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla 'devlet nerede' diye soranlara, 'devlet işte burada halkının yanında' diyerek cevabımızı hem de çok güçlü bir biçimde verdik. Devleti, evsiz kalan analarımızın, babalarımızın, evlatlarımızın ellerini tutarken, dertlilere derman olurken gösterdik. Devleti eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, ticarete sorunları çözmek için aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımızla, yöneticilerimizle, kamu görevlilerimizde gösterdik. Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik. Devleti, teslim edilen konut ve iş yerleriyle, yapılan yollar ve köprülerle, inşa edilen okullar ve hastanelerle, verilen destek ve teşviklerle gösterdik. Gözyaşlarımızı içimize akıtarak, emekle, alın teriyle, metanetle, çelik bir iradeyle şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. O gün, yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın, gençlerimizin, gülüşleriyle ümit dolu çehreleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor. Bizi ve devletimizi milletimize ve depremzedelerimize mahcup etmeyen Rabb'ime bugün bir kez daha hamdediyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

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