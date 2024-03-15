Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim, istismar siyasetinin yerine eser ve hizmet siyasetinin geçtiği bir dönüm noktası olacak

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu seçim, ülkemiz için yıllarımıza mal olan istismar siyasetinin yerini eser ve hizmet siyasetinin aldığı bir dönüm noktası olacak."dedi.

Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Van'a 168 milyarlık kamu yatırımı yaptıklarını belirten Erdoğan, eğitimde 9 bin 974 derslik inşa ettiklerini ve üniversiteyi büyüterek fakülte sayısını 9'dan 19'a çıkardıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor'da 8 bin 300 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtıklarını ifade eden Erdoğan, 77 spor tesisi inşa ettiklerini, sosyal yardımlarda ise Vanlı ihtiyaç sahiplerine 21 milyar liralık kaynakla destek olduklarını söyledi.

Engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsünün yapımına devam ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta 500 yataklı merkez ve 400 yataklı bölge hastanesi başta olmak üzere toplamda 1562 yataklı 19 hastanenin de aralarında bulunduğu 104 sağlık tesisi inşa ettik. Yapımı süren 15 sağlık tesisimiz daha var. Yatak kapasitesi 800 olan Van Şehir Hastanemizin projesini tamamladık. Yakında ihalesine çıkıyoruz." diye konuştu.

TOKİ vasıtasıyla 25 bin 736 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsatan Erdoğan, 2 bin 299 konutun yapımının devam ettiğini aktardı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acısı hala yüreklerimizi yakan 2011 depremiyle yıkılan Van'daki yerleşim yerlerimizi yeni baştan inşa ettik. Erciş nasıl? Peki, Edremit nasıl? Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 13 bin 820 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Edremit zaten bambaşka bir yer oldu. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde 2 atık su arıtma tesisi varken bugün 8 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 84'üne hizmet veriyoruz.

Van'daki 10 millet bahçesi projemizden 6'sını tamamladık, üçünün yapımına devam ediyoruz. Biri de proje safhasındadır. Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı'nı hazırladık ve hayata geçirmeye başladık. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Van'ın bölünmüş yol uzunluğunu, 597 kilometreye çıkardık."

"İkinci tüp tünelin proje çalışmalarına devam ediyoruz"

Van-Tatvan yolu üzerindeki 2 bin 306 metre uzunluğundaki Kuskunkıran 1 Tüp Tüneli'ni çift yönlü olarak trafiğe açtıklarını hatırlatan Erdoğan, bunun devamı olan 4 bin 18 metre uzunluğundaki ikinci tüp tünelin proje çalışmalarına devam etiklerini söyledi.

Erdoğan, şunları belirtti:

"İçinde 3 bin 150 metre uzunluğunda çift tüplü Güzel Dere Tüneli'nin de bulunduğu Van Hakkari Yüksekova Ayrımı yolunu, Van çevre yolunun Özalp Kavşağı ile Erciş Kavşağı arasını Doğu Beyazıt- Çaldıran yolunu Erciş şehir geçişini inşallah bu yıl tamamlıyoruz. Ayrıca, Van çevre yolunun kalan kısmını Erciş Muradiye Çaldıran yolunu Van Özalp Kapıköy yolunu, Edremit Gevaş ayrımı yolunu, Adilcevaz Erciş yolunu, Van Muradiye ayrımı yolunu önümüzdeki yıl. Erciş Patnos yolunu bir sonraki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.

Şehrimize kazandırmakta kararlı olduğumuz bir diğer önemli eser de Bahçesaray Tüneli'dir. Demir yollarında Van il sınırlarındaki mevcut hatları komple yeniledik. Van Gölü kenarına gemi üretme tesisi yaptık. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını işletmeye aldık. Kuru havuzu da yeniliyoruz. Edremit ve Deve Boyunu iskelelerini, Edremit tekne barınağını inşa ettik. Gevaş Akdamar iskelesini, Gevaş barınağını onardık. Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi ve bağlantı yollarının inşasını büyük oranda tamamladık. Van Ferit Melen Havalimanı'mızı yeniledik."

"Yatırımlar anlatmakla bitmiyor"

Tarım ve ormanda Van'a 5 baraj, 18 sulama tesisi, 134 taşkın koruma tesisi, 5 gölet ve 4 hidroelektrik santrali inşa ettiklerini bildiren Erdoğan, 42,5 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip olacak 11 barajın inşaatının da sürdüğünü kaydetti.

Erdoğan, 21 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle 374 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilere yıllık 3 milyar lira gelir artışı sağladıklarını dile getirerek, inşaat çalışmaları devam eden 7 sulama tesisiyle 165 bin dekar münbit araziyi daha sulamaya açacaklarını söyledi.

Vanlı çiftçilere, 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yeni organize sanayi bölgesi ve bir teknoparkı faaliyete geçirdiklerini, Van Erciş Organize Sanayi Bölgesi'nin 25 hektar alan büyüklüğündeki ikinci etabını ise bu yılın yatırım programına aldıklarını dile getirdi.

Gençlere ve kadınlara istihdam alanı açmak üzere, Muradiye ve Özalp tekstil kent projelerini tamamlayarak hizmete açtıklarını da bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstihdamı desteklemek için Vanlı işverenlerimize 3 milyar lira prim teşviki verdik. Enerjide Van, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpek yolu, Muradiye, Özalp ve Tuşba'ya doğal gaz arzını sağladık. Bu yıl içerisinde Saray'a, 2025 yılında Başkale'ye doğal gaz arzını sağlamayı planlıyoruz. İnşallah bu seçim, ülkemiz için yıllarımıza mal olan istismar siyasetinin yerini eser ve hizmet siyasetinin aldığı bir dönüm noktası olacak. Van sahip olduğu muazzam potansiyelle Türkiye yüzyılının lokomotif şehirlerinden biri olmaya aday zaten. Biz bu süreci hem hızlandırmak hem güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu duygularla büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Van'ın adaylarımıza çok güçlü destek vereceğine inanıyorum."

Notlar

Miting alanında, "Vanlıyız, şanlıyız biz Reis'e sevdalıyız" ve "Van memleketin sınır çizgisidir, Reis Vanlı gençlerin kırmızı çizgisidir" pankartları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas ve diğer ilçe belediye başkanları ile vatandaşları selamladı.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir katıldı.

(Bitti)