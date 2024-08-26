Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı

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(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medyadaki ifadeleri nedeniyle CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır" bilgisini verdi.

Aydın, Tuncay Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.