Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP\'li Tuncay Özkan\'a 250 bin liralık tazminat davası açtı

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert sözler sarf etti. Tepkiler peş peşe gelirken Erdoğan'ın avukatları da harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, "CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur" dedi.

Tuncay Özkan'ın o paylaşımı...

"HADSİZ VE ÇİRKİN İFADELER ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Tuncay Özkan'ın sözlerine ilk tepki gösteren isimlerden biri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu. Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyuran Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.