Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakkında yakışıksız ifadeler kullanan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı

26.08.2024 12:14
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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sert sözler sarf etti. Tepkiler peş peşe gelirken Erdoğan'ın avukatları da harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, "CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tuncay Özkan'a tazminat davası
Tuncay Özkan'ın o paylaşımı...

"HADSİZ VE ÇİRKİN İFADELER ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Tuncay Özkan'ın sözlerine ilk tepki gösteren isimlerden biri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu. Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyuran Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir. Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez. Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP\'li Tuncay Özkan\'a 250 bin liralık tazminat davası açtı

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Gkbay Fıgen: kazanacağını biliyor zaten.yargi kime çalışıyor. maşallah hiç bir davayı kaybetmedi 36 46 Yanıtla
  • ufuk pekcan: Doymuyor arkadaş ya... 25 29 Yanıtla
  • Çelikk: Bu para az bile 37 14 Yanıtla
  • Selim köşker: Gözünü toprak doyursun 17 20 Yanıtla
  • Bucak Bodrum: Bunları vekil diye ……. 18 7 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Canın chenneme 7 9 Yanıtla
  • Erhan BOSTAN: Anlamadığım secilmese orada oturmayacak başka seçimlerde gelenler olduğunda ne diyecekler ? 8 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Canın chenneme seni adî 5 6 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Niye meşgul ediyorsunuz yargıyı zaten emrinizde söylersin adalet bakanına hakime yazdırır kararı getirir koyar masana. Bu düzende aksi bir karar vermesinin zaten imkanı yok. 3 8 Yanıtla
  • Mehmet Akın: 250.000 tl imiş demek değeri ?? 4 1 Yanıtla
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