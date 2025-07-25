Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

25.07.2025 15:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belki bu hafta içerisinde tekrar Sayın Putin'le ve bunun yanında Sayın Trump'la da görüşmeler yapmak suretiyle acaba bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz bunun gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belki bu hafta içerisinde tekrar Sayın Putin'le ve bunun yanında Sayın Trump'la da görüşmeler yapmak suretiyle acaba bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz bunun gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Eskişehir'deki yangında 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsünün şehit olmasını hatırlatarak, Türkiye'de devam eden orman yangınlarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, şu an itibariyle Karabük, Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Uşak Sivaslı'da yangınların devam ettiğini kaydetti.

Erdoğan, "Buralarda 27 uçak şu anda aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor." dedi.

Eskişehir'deki yangında şehit olan 10 kişiden 9'unun cenazesinin defnedildiğini, birinin de bugün Konya'da son yolculuğuna uğurlanacağını aktaran Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten çok çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık ve bu felakette de bütün itfaiyeci kahramanlarımız, ellerinden gelen her türlü kahramanlığı yaptılar. Fakat tabii bu ateş çemberi içerisinde kalan bu kahramanlar oralardan sıyrılamadılar ve bunun neticesinde de şehitlerimiz ebediyete uğurlandı. Allah yar yardımcımız olsun." diye konuştu.

"Savunma sanayinde IDEF'in aldığı mesafe dünyada farklı bir yeri arz ediyor"

İstanbul'da üçüncü kez gerçekleşen Rusya- Ukrayna müzakerelerinin sorulması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Son buluşma Çırağan'da oldu. Çırağan'daki buluşmayı benim adıma Dışişleri Bakanım yürüttü ve Dışişleri Bakanım oradaki görüşmeleri yürütürken, bu arada da Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelerek onlar da görüşmelerini yaptılar. Bu arada Ukrayna heyeti Çırağan'a geçmeden önce bizlerle Ankara'da bir araya geldi. Ben de kendilerini kabul ettim, onlarla görüşmelerim oldu. Tabii bu arada Sayın Vladimir Putin'le görüşmem oldu ve bu görüşmelerde de kendilerinin desteğini istedik. Bundan sonraki süreçte de özellikle belki bu hafta içerisinde tekrar Sayın Putin'le ve bunun yanında Sayın Trump'la da görüşmeler yapmak suretiyle, acaba bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz bunun gayreti içerisinde olacağız."

İstanbul'da gerçekleşen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'ndaki (IDEF 2025) gözlemleri sorulan Erdoğan, IDEF'in gerçekten dünyada farklı bir konuma yerleştiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Savunma sanayinde IDEF'in aldığı mesafe dünyada farklı bir yeri arz ediyor. Ciddi manada siparişler almaya da başladık ve bu siparişler de bütün gücüyle devam ediyor. Fakat savunma sanayinde her şeyden önce çok farklı bir konuma yerleşmek durumundasınız. Eğer savunma sanayinde o yeri yakalayamazsanız zaten dünyada bu mücadeleyi başarıyla sürdüremezsiniz. Sağ olsun, savunma sanayindeki bütün arkadaşlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Bütün gayretlerini ortaya koyuyorlar ve göreve geldiğimizde 20 milyar dolar gibi bir potansiyele sahiptik ama şimdi 80 milyar dolar gibi bir potansiyele sahip hale geldik. Daha da güçlü bir hale inşallah geleceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

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