Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Üniversiteye Rektör Atamaları - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Üniversiteye Rektör Atamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulu ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine atamalar yaparken, 14 üniversiteye yeni rektörler atadı. Atamalar resmi gazetede yayımlandı ve çeşitli üniversitelerin rektörlüklerine farklı akademisyenler görevlendirildi.

21.12.2024 01:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ve 14 üniversiteye rektör ataması yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Tolunay, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahir Kadakal, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Duruel, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Özen, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman atandı.

YÖK üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu atanırken Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ise 6742 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın 5'inci maddesi gereğince üniversite konsey üyesi Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevden alınarak konsey üyeliklerine ise Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata, Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Prof. Dr. Mesut Güner atandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Üniversiteye Rektör Atamaları - Son Dakika

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