Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle geldiği Budapeşte'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6'ncı toplantısı vesilesiyle Budapeşte'de bulunmaktan bahtiyarlık duydum. Bugün diplomatik ilişkilerimizin de tesis edildiği Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıktan güç aldığımız Macaristan ile dostane ilişkilerimiz, esasen bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Başbakan Sayın Orban ile akdettiğimiz Ortak Siyasi Bildiri ile stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkilerimizi, geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine taşıdık. Macaristan'ın gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Teşkilatına katkılarından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Macaristan'ın ticaret hacminin bu yılın ilk 11 ayında 4 milyar dolara yaklaştığını belirten Erdoğan, 6 milyar dolarlık müşterek hedefe ulaşmakta kararlı olduklarına vurgu yaptı.

Erdoğan, halihazırda verimli bir işbirliğine sahip olunan savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda bağları daha da güçlendirmeyi planladıklarına dikkati çekti.

Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın ve şiddetin çözüm olmadığı noktasında Macar yetkililerle hemfikir olduklarını kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası toplumun, İsrail'e, doğru mesajların verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor. Bu bağlamda dostumuz Macaristan'ın da gereken katkıyı sağlamaktan geri durmayacağına gönülden inanıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Katalin Novak ve Başbakan Sayın Viktor Orban başta olmak üzere tüm Macar dostlarımıza samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."