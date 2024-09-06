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Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil aynı zamanda bu aziz vatanın her ferdinin geleceğine dair güçlü bir taahhüttür.

06.09.2024 16:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil aynı zamanda bu aziz vatanın her ferdinin geleceğine dair güçlü bir taahhüttür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni ile Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde konuştu.

"Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil aynı zamanda bu aziz vatanın her ferdinin geleceğine dair güçlü bir taahhüttür." diyen Erdoğan, yeni eğitim yaklaşımı, teknolojik hamleler ve demokratikleşme adımlarıyla bu taahhüdü yerine getirdiklerini, eğitime yaptıkları her yatırımla hayata geçirdikleri her projeyle Türkiye Yüzyılı hedefine biraz daha yaklaştıklarını kaydetti.

Son 22 yılda Türkiye'nin eksiklerini giderme noktasında objektif bakanların hayranlık duyduğu tarihi nitelikte adımlar attıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"2002'de 367 bin olan derslik sayımız hayırseverlerimizin de katkılarıyla 2 kattan fazla arttı. Buna bağlı olarak derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 36'dan 23'e, orta öğretimde 30'dan 22'ye indirdik. Böylece evlatlarımız daha kaliteli, daha ferah bir eğitim ortamına kavuştu. 2002'de 540 bin olan öğretmen sayımız 1,2 milyona yükseldi. Hükümetlerimiz döneminde 800 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Ücretsiz ders kitapları, yemek, taşıma, şartlı destekler, burslar ve pansiyon hizmetleri gibi imkanları sunarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Son 22 yılda yaklaşık 4 milyar adet ders kitabını ücretsiz dağıttık. Özel eğitim ihtiyacı olan 1 milyon 200 bin öğrencimizin evlerinde, hastanelerde, okullarda eğitime erişimlerini sağlıyoruz."

"500 yenilikçi sınıfı okullarımıza kazandırdık"

Erdoğan, seçmeli ders havuzunu genişletilerek, insan, bilim ve toplum, din, ahlak ve değer ile kültür, sanat ve spor alanlarında yeni dersler ihdas ettiklerini ifade ederek, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberimizin hayatı derslerinin yanı sıra geçen yıl görgü kuralları ve nezaket, aile, yapay zeka uygulamaları, masal ve destanlar, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, hukuk bilimine giriş ve İslam bilim tarihi gibi yeni dersler ilave ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat döneminde millet üzerinde baskı kurmak için yürürlüğe konan vesayetçi uygulamaları kaldırdık. Evlatlarımız arasında adaletsizliğe yol açan katsayı zulmüne ve başörtüsü yasağına son verdik." diye konuştu.

Okulların fiziki altyapılarını geliştirirken sınıfları da en yeni teknolojik imkanlarla donattıklarına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 21 bin 580 okulumuzun ağ altyapısını tamamlamış bulunuyoruz. 4 bin 800 okulumuzda daha bu altyapıyı geliştirerek okullarımıza yüksek hızlı internet sağlayacağız. 12 bin 350 okulumuzu yüksek hızlı ve güvenlikli fiber internet erişimine kavuşturduk. Dijital eşitliği temin adına şu ana kadar 28 bin okulumuza kablolu internet sağladık. Öğrencilerimizin modern, interaktif ve zengin bir öğrenme ortamında ders görmeleri için 626 bin 500 dersliğimize etkileşimli tahta kurduk. Neredeyse tüm dersliklerinde etkileşimli tahta olan dünyadaki ilk ve tek ülke Türkiye'dir. İçerisinde dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar, robotik ve kodlama kitleri, üç boyutlu yazıcıların bulunduğu bilişim teknolojileri sınıflarının yanı sıra bu sene itibarıyla 500 yenilikçi sınıfı da okullarımıza kazandırdık. 2028 yılına kadar bu sayıyı 5 bin 500'e çıkarmayı hedefliyoruz. Geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve teknoloji liderleri inşallah bu yenilikçi sınıflarda yetişecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda attıkları adımların uluslararası alanda da karşılığını bulduğunu belirterek, "OECD ülkeleri arasında eğitimde teknolojik altyapı sağlama konusunda üst sıralarda yer alıyoruz. PISA 2022 raporunda dijital kaynak eksikliği bildiren okulların oranı OECD ortalamasının çok altında. Dijital öğrenmeye hazır olma konusunda yüzde 91 gibi bir iyileşme oranı ile OECD ülkelerini geride bırakmış durumdayız, hamdolsun. Öğretmenlerimizin dijital cihazları eğitimde kullanabilme becerisi yüzde 88 oranında, bu da OECD ortalamasının üzerinde. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz." ifadelerini kullandı.

"Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kendisinden önce yaptığı konuşmada mesleki eğitim konusunda yürüttükleri projeler hakkında detaylı bilgi verdiğini anımsatan Erdoğan, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimde yeni bir açılımı devreye alıyoruz. Deprem bölgesindeki çalışmalarımız az önce ifade edildiği üzere hızla devam ediyor. Öğretmenlerimizin konaklama ihtiyaçlarından öğrencilerimizin akademik kayıplarını telafi etmeye kadar her alanda yoğun çaba içindeyiz. Depremin yaralarını sarmakla kalmayacak, bölgenin eğitim altyapısını eskisinden çok daha güçlü hale getirene kadar durmayacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojinin ve dijitalleşmenin hayatın her alanına nüfuz ettiği bir dönemde olduklarını, birkaç saatlik internet kesintisinin bile neredeyse hayatın durmasına sebep olabildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Teknolojiyle beraber bağımlılık, bütün bunlar başta olmak üzere evlatlarımızın karşı karşıya kaldığı riskler de artıyor. Sosyal medyanın, birtakım oyun platformlarının, gençlerimizi nasıl zehirlediğine maalesef sık sık şahit oluyoruz. Oyun platformları, şiddeti teşvik etme yanında aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Henüz 4-5 yaşındaki tertemiz dimağlar, oyunlar içine sinsice yerleştirilmiş LGBT propagandasına maruz kalıyor. Bu mecralar vasıtasıyla sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor. Başta gençlerimiz olmak üzere insanlarımızı birlikte yaşadığı diğer fertlere karşı düşmanlaştıran ırkçı faşizm buralardan besleniyor. Şunu açık ve net söylemek isterim; Türkiye'yi ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmayı amaçlayan ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir. Dijital dünyanın denetimsiz, kontrolsüz ve kaotik yapısı pek çok tehdidi beraberinde getirmektedir. "

"Bazı çevreler, çocuklarımızın hakkını savunmak yerine uluslararası şirketlerin çıkarlarının avukatlığını yapıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan risklere bağlı olarak eleştirilerin de yoğunlaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok ülkesinde dijital teknolojilerle ilgili çeşitli tedbirlerin, kısıtlamaların ve düzenlemelerin devreye alındığını görüyoruz. Özellikle Batılı devletlerin kendi çıkarlarını, kendi vatandaşlarını korumak amacıyla aldığı çok sert önlemlerde dikkat ederseniz kimse özgürlükten, demokrasiden, serbest piyasa ekonomisinden bahsetmiyor. Ancak biz evlatlarımızı korumak adına benzer yollara başvurduğumuzda eleştiri oklarının hedefi oluyoruz. Geçen ay uygulamaya koyduğumuz tedbirlerde olduğu gibi hemen birileri tarafından yasakçı olmakla suçlanıyoruz. Şunu üzülerek ifade etmek durumundayım; ülkemizdeki bazı çevreler, çocuklarımızın hakkını ve hukukunu savunmak yerine uluslararası şirketlerin çıkarlarının avukatlığını yapıyor. Çocuk istismarına karşı çıkmak varken 'özgürlük' adı altında istemeseler de çocuklara zarar veren uygulamaları savunur pozisyona düşüyorlar. Özgürlük maskesiyle şiddetin, ahlaksızlığın, ırkçılığın, nefret suçlarının hatta istismarın meşrulaştırılması asla kabul edilemez."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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