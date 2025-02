Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabilecekleri çalışmaları ele aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenledi.

Endonezya'yı G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle 2022'de ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, bugün de Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 1'inci Toplantısı vesilesiyle ülkede bulunduğunu belirtti.

Subianto ve Endonezya makamlarına samimi misafirperverlikleri için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 75'inci yıldönümünü idrak ediyoruz. Ancak, Endonezya'yla tarihi ve beşeri bağlarımız bundan 400 yıl öncesine kadar uzanıyor. İşte bu güçlü yakınlıktan ilham alan ilişkilerimizi, 2011'de ilan ettiğimiz Stratejik Ortaklığımızla taçlandırmıştık. Bugünkü konsey toplantımızla münasebetlerimizi daha da kurumsallaştırmış olduk." dedi.

Subianto ile görüşmelerinde ve heyetler arası istişarelerde, iki ülke ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Ayrıca, Filistin ve Suriye başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede enerji, tarım, ticaret, savunma sanayisi, iletişim, eğitim gibi çeşitli alanlarda 13 mutabakat metni imzalandığını ifade etti.

"Ekonomik ilişkilerimizin çeşitlendirilmesine önem veriyoruz"

İki ülke ilişkilerinin geleceğine yön veren kapsamlı bir ortak bildiriyi Subianto ile kabul ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Savunma sanayinde mevcut projeleri ve ilave işbirliği imkanlarını gözden geçirdik. Görüşmelerimizde ticaretimizin 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesine ve dengeli hale getirilmesine yönelik yapabileceğimiz çalışmaları ele aldık. Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, enerji, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Bilhassa, Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'nın inşa sürecinde, dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını arzu ediyoruz."

İki turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri temasların sıklaştırılmasının önemine de değindiklerini belirten Erdoğan, "Bayrak taşıyıcı havayollarımızın sefer sayılarının artırılması gereğine vurgu yaptık. Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemizi 203 bin, ülkemizden Endonezya'yı ise yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Bu rakamlar sevindirici olmakla birlikte potansiyelimizin altındadır." ifadelerini kullandı.

Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına artan ilgisini memnuniyetle müşahede ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Ülkemizde eğitim almış yaklaşık 5 bin Endonezyalı kardeşimizin her birini kültür elçileri olarak görüyoruz. Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı ve TİKA bu alanlardaki işbirliğimize katkıda bulunmaya devam edecektir." dedi.

"Endonezya'nın, ülkemizin ASEAN'la işbirliğinin güçlenmesinde, desteğine güveniyoruz"

ASEAN ve üyeleriyle münasebetleri geliştirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, ASEAN Sekretaryasına ev sahipliği yapan Endonezya'nın, Türkiye'nin ASEAN'la işbirliğinin güçlenmesinde vereceği desteğe güvendiklerini ifade etti.

Görüşmelerinde ayrıca, Birleşmiş Milletler, G20, MIKTA, D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlardaki münasebetleri artırma hususunda mutabık kaldıklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Endonezya'nın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki dönemde Gazze'nin yeniden inşasında ve Filistin davasının savunulmasında Endonezya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devleti'nin kurulması daha fazla geciktirilemez. Bunu aşındıracak her türlü adım, her türlü teklif ve proje bizim nazarımızda gayrimeşrudur, daha fazla çatışma, daha fazla kan ve istikrarsızlık demektir. Gazze huzura ermeden, Filistinliler huzura kavuşmadan, bölgedeki diğer ülkelerin de istikrara kavuşması mümkün değildir. İsrail'in 15 ay süren saldırıları neticesinde oluşan zararın toplamı 100 milyar dolara yaklaşıyor. Şunu unutmayalım, hukukta prensip, zararın müsebbibinden tahsil edilmesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istişarelerinin ve aldıkları kararların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.