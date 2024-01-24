Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne tüccarlarını umursamıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz. Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi güçlendirmenin, çocuklarımıza ve gençlerimize yeni ufuklar açmanın, bilhassa muhalefetin yönetimi altında yılları heba olan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmanın gayretindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Ankara İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında tam kapasiteyle seçime hazırlanırken bir yandan da şartları zorlama pahasına Türkiye'nin ihtiyaçlarını ve Türk milletinin beklentilerini karşılayacak politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerini belirtti.

Emeklilerin refah seviyesini yükseltmek ve sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanları seferber ettiklerini dile getiren Erdoğan, geçen yıl yaklaşık 16 milyon emeklinin tamamına bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptıklarını anımsattı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Kabine toplantımızın ardından emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda bakanlarımızı gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında talimatlandırmıştım. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını, memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarında Ocak 2024 tarihi itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız. Devletimizin imkanı arttıkça, bundan ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Yüzde 49,25'lik artış oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Türkiye'de yeni bir atılımın eşiğine gelindiğinde ve gururlanacak işler yapıldığında muhalefetin bundan rahatsızlık duyduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gezi olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı, misyon edinenler son dönemde yine ortalığa döküldüler. Mesela Merkez Bankası rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı? Bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomide binbir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi bir adım mı attık? Bunları adeta afakanlar basıyor. Projenin mahiyetinden maliyetine kadar bir sürü deli saçması iddiayla yapılan bu güzel işi değersizleştirmenin peşine düşüyorlar. Savunma sanayimiz gurur verici başarılarıyla ülkemizin gücüne güç mü kattı? Bunların başından aşağı kaynar sular dökülüyor."

"Uçak gemilerimizin inşası devam edecek, denizlere fırkateynlerimiz sürekli olarak inecek"

Muhalefetin milli çıkarlar bakımından kritik hususlar da dahil olmak üzere yanlış ithamlarda bulunduğunu söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey muhalefet ne yaparsanız yapın uzaya füzeler gitmeye devam edecek, uçak gemilerimizin inşası devam edecek, denizlere, fırkateynlerimiz sürekli olarak inecek. Çünkü biz karada, denizde, havada bütün her yerdeyiz. İnşallah savunma sanayimizde gövde gösterimizi devam ettireceğiz. Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışırken de sınırlarımızı hedef alan terör örgütleriyle cansiparane mücadele ederken de aynı habis zihniyetin çelmeleriyle karşılaştık. Ülkenin başına gelen her felaketten sadistçe bir keyif alan, işler düzgün gittiğinde ise bundan rahatsız olan bu hastalıklı güruhun çıkardığı gürültü çoğu kere kendi cüssesinden çok daha büyük oluyor. Geçmişten bugüne Gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle, terör örgütlerine verilen gizli, açık desteklerle, ekonomik tetikçilikle, manipülasyonla, siyasi ve sosyal provokasyonlarla hiçbir fırsatı kaçırmadan memleketin ayağına hep çelme takmaya kalktılar. Türkiye'nin başarılarından herkes gibi kıvanç duymayı, milletimizle birlikte sevinip milletimizle birlikte üzülmeyi bir kez olsun beceremediler."

Erdoğan, muhalefetin, olumlu sonuçlar aldıkları ekonomi programını sekteye uğratmaktan, ilk insanlı uzay misyonunu önemsizleştirmeye kadar Türkiye'nin başarılarını hedef aldığını ve kendilerine alan açmanın peşinde olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskiler 'doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış' derler. Hamdolsun milletimizin feraseti sayesinde bu oyunların hiçbiri tutmasa da maalesef bıraktığı izlerin ülkeye ekonomik maliyeti oluyor. Biz de çeşitli vesilelerle bozguncuların ve fitne odaklarının foyalarını ortaya dökerek milletimizin gönlünü rahatlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bizim hedefimiz, vizyonumuz, amaçlarımız ve yol haritamız bellidir"

Erdoğan, mahalli seçimler öncesi bozgunculuk çabalarının artacağının açık olduğunu belirterek, şunları dile getirdi:

"Kaybettiklerini gördükçe daha da çirkinleşecekler. Tüm yolları denemekten, tüm tuşlara aynı anda basmaktan çekinmeyeceklerdir. Türkiye ekonomide, uluslararası yatırımlarda, teknolojide, diplomaside, terörle mücadelede başarı çıtasını yukarıya taşıdıkça şüphesiz kaostan ve istikrarsızlıktan beslenen ülke ve millet düşmanları boş durmayacaktır. Ama biz bu oyunlar karşısında artık tecrübeliyiz ve dirençliyiz. Tüm umutlarını, ülkemizin tökezlemesine bağlayanları daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Şu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Bizim hedefimiz, vizyonumuz, amaçlarımız ve yol haritamız bellidir. Bundan geriye gidiş ve dönüş asla olmayacaktır. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz. Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi güçlendirmenin, çocuklarımıza ve gençlerimize yeni ufuklar açmanın, bilhassa muhalefetin yönetimi altında yılları heba olan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmanın gayretindeyiz."

Gençlere seslenen Erdoğan, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak en büyük önceliklerinin şehirlere kazandıracakları projeleri, vatandaşlara getirecekleri hizmetleri anlatmak olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendi siyasetlerini yalandan, iftiradan, riyakarlıktan, şovmenlikten, kirli işbirliklerinden ibaret görenlere inat, eser ve hizmet siyasetinden taviz vermeyeceğiz. Bunu yaparken bozguncuların, kriz tellallarının maskelerini düşürmeyi de elbette ihmal etmeyeceğiz. Unutmayın 'niyet hayır, akıbet hayır' diyerek, 21 yılda girdiğimiz 17 seçimde olduğu gibi 31 Mart'ta da doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Son 4 yıldır partimize yeni üye yapmada liderliği kimseye bırakmayan Ankara teşkilatımızın 31 Mart gecesine kadar sergileyeceği gayretle tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak ortak adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde gerek AK Parti adayları, gerek Milliyetçi Hareket Partisi adayları için aynı samimiyetle ve azimle çalışıp, çabalayarak sandıkta netice almanın yoluna bakacağız. Yine Cumhur İttifakı olarak farklı adaylarla seçime girdiğimiz yerlerde de hayırda yarışacağız."

(Bitti)