Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenledi: (3)

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RİO DE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İsrail'in bu zulmüne karşı dünya beklediğimiz tavrı henüz koymuş değil ama biz şu anda Türkiye olarak dostlarımızla el ele vererek bu mücadelemizi aynen sürdürüyoruz." dedi.

Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinin İsrail'in, Gazze ve Lübnan'a saldırıları konusundaki beklentileri karşılayıp karşılamadığına ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, sonuç bildirgesinin bekledikleri şekilde teşkil ettiğini belirterek, "Ama biz olayı tabii 11 ayın sonucu olarak değerlendirdiğimizde maalesef İsrail'in bu zulmüne karşı dünya beklediğimiz tavrı henüz koymuş değil ama biz şu anda Türkiye olarak dostlarımızla el ele vererek bu mücadelemizi aynen sürdürüyoruz. Gerek İsrail- Filistin arasında gerekse en son biliyorsunuz, bu İsrail'in zulmü Lübnan'a da yansıdı. Lübnan'a da varıncaya kadar buralarda meydana gelen bu zulme karşı Türkiye olarak tek başımıza da kalsak biz mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin, BRICS grubundan yapılan ortaklık teklifini kabul edip etmediğine" ilişkin soruya, "Şu an itibarıyla BRICS konusunda ekiplerimiz, arkadaşlarımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı belli bir noktaya getirdikten sonra gerekli olan cevabı BRICS başkanlığına vereceğiz." yanıtını verdi.

Rusya'nın nükleer doktrinini onaylamasına ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce nükleer silahların kullanıldığı bir savaşın olumlu bir yanı vardır diyemeyiz. ve son dönemde özellikle Ukrayna'nın kullandığı füzeler bu durumun nerelere vardığını, varacağını gösteriyor. Bunlar tabii olumlu gelişmeler değil. Bütün bu olumsuzluklara karşı Türkiye olarak biz tavrımızı aynen koruyor ve burada bu durumun süratle barışa yönelik bir gelişme olmasını da bekliyoruz ve bununla ilgili görüşmelerimizi, bununla ilgili yine taraflara barışı tavsiye eden adımlarımızı atıyoruz."

Bir gazetecinin, bugün Brezilya'da Devlet Başkanı'na suikast planlamakla suçlanan 4 asker ve bir polisin tutuklandığı olayı anımsatarak, buna ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "Bunun gereğini herhalde Brezilya yapacaktır, Brezilya'nın yargı sistemi yapacaktır. Biz neticeyi görelim ona göre düşüncelerimizi ifade ederiz." dedi.

"Rusya'nın attığı bu adım bence NATO yetkilileri tarafından da düşünülmelidir"

Bir gazetecinin, Rusya'nın resmen yeni bir nükleer doktrini kabul ettiği ve bu şekilde nükleer silahların kullanılması konusundaki şartları değiştirdiklerini aktararak, "Önemli bir NATO üyesi olarak bu durum size endişelendiriyor mu?" şeklindeki sorusu üzerine ise Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Rusya'nın bu açıklaması her şeyden önce kendine yönelik bir tavra karşı konvansiyonel silahlara karşı alınan bir tedbirdir, diye düşünüyorum. ve bu tedbire karşı özellikle Rusya'nın attığı bu adım bence NATO yetkilileri tarafından da düşünülmelidir. NATO yetkilileri tarafından da bu adım gözden geçirilmelidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyden önce Rusya'nın kendisini koruyacak güce ve tedbirlere sahip olduğuna işaret ederek, aynı şekilde bir NATO ülkesi olarak Türkiye'nin de kendini korumak ve koruyacak adımları atmak durumunda olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, komşuları olan Ukrayna ve Rusya ile ikili ilişkileri korumak durumunda olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Temenni ediyorum ki bir an önce kesin ateşkesi Ukrayna ve Rusya arasında da sağlarız ve dünyanın beklediği barışı da temin etmiş oluruz." dedi.

Zirve'de açlık ve yoksulluğun gündem maddesi olduğuna ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, buna ilişkin rakamları konuşmasında açıkladığını belirtti.

İsrail-Filistin savaşında 80 bin tonun üzerinde gıda yardımı desteğinde bulunulduğunu aktaran Erdoğan, "Bu artarak devam ediyor, devam edecek. Bu konuyla ilgili olarak da bütün dostlarımızı Filistin'e yardıma davet ediyoruz. ve burada herhangi bir endişemiz yok ve bu yardımlarımızı hiç aralıksız devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

"İsrail'le ticari ilişkileri kestik"

Türkiye'nin İsrail'e yönelik baskılarını devam ettirip ettirmeyeceğine yönelik bir başka soru üzerine ise Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce biliyorsunuz biz İsrail'le ticari ilişkileri kestik. Her ne kadar ülkemizin içerisinde bazı siyasi partiler garip garip şeyler söylüyorsa da ama biz İsrail'le ilişkileri tamamen kestik ve son yani İsrail Cumhurbaşkanının Azerbaycan'a COP Zirvesi'ne gitmesi ile ilgili konuda da biz, bizim hava hattımızı kullanmasına müsaade etmedik. Daha farklı alanlar var, daha farklı imkanlar var, oralardan gitmesini söyledik ve öyle de oldu ama gidebildi mi gidemedi mi onu da bilemiyorum. Ama biz artık bazı şeylerde tavrımızı Türkiye olarak ortaya koymaya mecburuz, koyacağız."

(Bitti)