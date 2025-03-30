Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Hizbullah Hükümlüsünün Cezasını Affetmesine Siyasilerden Tepki - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Hizbullah Hükümlüsünün Cezasını Affetmesine Siyasilerden Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de aralarında iki hizbullah hükümlüsünün de bulunduğu 10 hükümlünün cezasını kaldırdı. Erdoğan’ın iki hizbullah hükümlüsünün cezasını affetmesine siyasilerden soyal medya üzerinden tepki geldi.

30.03.2025 02:34
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Alpsoy ve Hamit Çöklü'nün kalan cezalarını affetmesine siyasilerden tepkiler geldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Erdoğan, aralarında 2 Hizbullah hükümlüsünün de bulunduğu 10 kişinin kalan cezalarını sürekli hastalık veya kocama hali gerekçesiyle kaldırdı.

Hizbullah hükümlülerinin kalan cezalarının kaldırılmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hizbullah'a bayram hediyesi… Sokağa çıktı diye tutuklanan gençler bayrama cezaevinde girecek ama ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 2 Hizbullahçı özgür olacak. Adaletiniz batsın!" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Hiç utanmıyorsun değil mi, Erdoğan? Yasal haklarını kullanan gençleri cezaevine atarken, terör örgütü Hizbullah'tan yargılanan ortağın HÜDA-PAR'cıları affediyorsun! Bayram günü gençleri içeri, terör suçlularını dışarı çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız! Yazıklar olsun!" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Domuz bağıyla insan boğan Hizbullahçılar 'sürekli hastalık' bahanesiyle affedildi. Ama bu ülkenin entelektüel birikimlerinden biri olan Mahir Polat cezaevinde. Arkeolog, müzeci, kültür tarihçisi. İstanbul'un belleğini koruyan bir Cumhuriyet aydını. Altı stentli kalbiyle, tiroid kanseri geçmişiyle, uyku apnesi, diyabet ve hipertansiyonla yaşamaya çalışan bir insan… Bugün cezaevinde tansiyonu yükseldi, ailesine haber verilmeden hastaneye kaldırıldı, acil anjiyoya alındı. Katiller affediliyor, Cumhuriyet'in evlatları cezalandırılıyor. Bu mudur adalet? Yazık, çok yazık." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez de "Şu 'sürekli hastalıkların' ne olduğunu açıklayın da bilelim. Doktor olarak edecek lafımız olacak elbet. Ne var bu işin arkasında onu söyleyin asıl. HÜDA-PAR'la pazarlık? İçeriye tıkılacak gençlere yer bulma çabası?" tepkisini gösterdi.

"İnsanlık suçlarının failleri serbest bırakılarak ödüllendiriliyor" diyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da şu paylaşımı yaptı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanları, terör suçlarından, cinayetten cezası bulunanları, 'sürekli hastalık' gerekçesiyle affetti. Oysa yüzlerce genç, hukuksuz bir biçimde cezaevlerinde tutulmaya devam ediyor. Düşünceleri nedeniyle hapsedilen gazeteciler, akademisyenler, siyasetçiler hala özgürlüğünden mahrum. Kendi adaletini yaratan iktidar, toplumun geniş kesimlerini suçlu ilan edip ülkeyi adeta açık bir cezaevine çevirirken, "Zaman aşımı olmaz" dediğimiz Maraş'ın, Çorum'un, Sivas'ın katillerini, insanlık suçlarının faillerini serbest bırakarak ödüllendiriyor. Tarikatlarla el ele vererek en karanlık suçları aklıyor. Ceza, sadece mağdurlara ve onların yakınlarına; cezasızlık ise suçlulara, katillere ve onların iş birlikçilerine… Bu, sıradan bir hukuksuzluk değil, açık bir iş birliği, bilinçli bir tercihtir."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Hizbullah Hükümlüsünün Cezasını Affetmesine Siyasilerden Tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Hizbullah Hükümlüsünün Cezasını Affetmesine Siyasilerden Tepki - Son Dakika
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