Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16. BRICS Zirvesi için gittiği Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşının seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına Lübnan'da yenilerini eklediğini, saldırıların yalnızca Orta Doğu'yu değil, küresel güvenliği de tehdit eder noktaya geldiğini ifade eden Erdoğan, İsrail'in Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakma planlarına karşı durmanın insanlık görevi olduğunu kaydetti.

Erdoğan, BRICS ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı durmasının Filistin'in haklı davasına güç katacağını, İsrail'e yönelik kayıtsız şartsız silah ve mühimmat desteğinin devam ettirilmesinin bu ülkeyi saldırganlığa teşvik ettiğini ifade etti.

Türkiye ile Rusya'nın Suriye konusunda yakın eşgüdümünün tüm tarafların çıkarına olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PKK/ YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelesinde kararlı olduğunu, Suriye'nin toprak bütünlüğünü zedeleyen girişimlere birlikte karşı koymanın önemine işaret etti.