Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü. İletişim Başkanlığı görüşmede, Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konularının ele alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, "Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti" bilgisine yer verildi.

Irak'a 13 yılın ardından ilk resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Görüşmede, Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Irak'ın iş birliği içinde atacağı adımların bölgesel kalkınma ve refaha da katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini de söyledi."