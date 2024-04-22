Güncel

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile görüştü

BAĞDAT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında temaslarına başladı. Erdoğan ziyareti çerçevesinde Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile Bağdat Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bağdat ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini söyledi.