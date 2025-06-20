Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katıldı: (3) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katıldı: (3)

20.06.2025 18:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Müslümanlar olarak daha fazla vakit kaybetmeden, imanımıza ve inancımıza yakışır şekilde, birlik ve beraberlik içinde, uhuvvet bilinciyle hareket etmemiz şarttır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Müslümanlar olarak daha fazla vakit kaybetmeden, imanımıza ve inancımıza yakışır şekilde, birlik ve beraberlik içinde, uhuvvet bilinciyle hareket etmemiz şarttır. Aramıza ekilen fitne tohumlarının yeşermesine fırsat vermeden, bilhassa bu kritik süreçte görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak dostluk ve dayanışmamızı güçlendirmemiz, ihtiyaçtan da öte zorunluluktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Üniversitesinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, gönül ve kültür coğrafyasının farklı köşelerinde yıllardır kanayan yaraların bir türlü sarılamadığını ve çekilen acıların dindirilemediğini söyledi.

"Açık ve net söylüyorum, mesele varsa mesul de vardır. Bu mesuliyetten kaçmaya çalışmak beyhude bir çabadır." diyen Erdoğan, yaşanan bunca trajediye, zulme, haksızlığa ses çıkarmayan kim varsa işlenen tüm bu suçlara ortak olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Müslümanlar olarak daha fazla vakit kaybetmeden, imanımıza ve inancımıza yakışır şekilde, birlik ve beraberlik içinde, uhuvvet bilinciyle hareket etmemiz şarttır. Aramıza ekilen fitne tohumlarının yeşermesine fırsat vermeden, bilhassa bu kritik süreçte görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak dostluk ve dayanışmamızı güçlendirmemiz ihtiyaçtan da öte zorunluluktur." diye konuştu.

Vahdet olmadan rahmet olmayacağına dikkati çeken Erdoğan, "Bugün nüfusu neredeyse 2 milyarı bulan İslam aleminin en temel sorunu imkansızlık değil, vahdet eksikliğidir. Allah'a hamdolsun, her şeyimiz var. İnsan gücümüz, ekonomik kapasitemiz, yer altı, yer üstü kaynaklarımız var. Stratejik önemi yüksek coğrafyalarımız, güçlü savunma sanayimiz var. Tüm bunlara rağmen hak ettiğimiz yerde değilsek bunun sebebi bellidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük eksiklerinin birlik ve beraberlik olduğunu, bunun reçetesini İslam peygamberi Hz. Muhammed'in bir hadisişerifinde "Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer." olarak açıkladığını aktardı.

"Derdimiz de davamız da işte budur." ifadeleriyle gençlere seslenen Erdoğan, ayrışmayacaklarını, birbirlerine düşmeyeceklerini, araya sahte ve sanal duvarlar örmeyeceklerini kaydetti.

"Dillerimiz, renklerimiz, mezheplerimiz, kökenlerimiz farklı olabilir"

Kardeşlerini sadece Allah için sevip birbirlerine yoldaş olacaklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Unutmayın, inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. Bu müjdeye tüm kalbimizle inanacağız. Zorluklarla beraber mutlaka bir kolaylığın olduğundan asla şüphe etmeyeceğiz. Bilhassa sizlerin birlik olması, birlikte hareket etmesi, kenetlenmesi çok ama çok önemli. Şunu lütfen aklınızdan çıkarmayın; dillerimiz, renklerimiz, mezheplerimiz, kökenlerimiz farklı olabilir. Hepimizin devleti, milleti, doğup büyüdüğü topraklar farklı olabilir. Ekonomik statülerimiz, gelirimiz, eğitim seviyelerimiz farklı olabilir. Dünya görüşümüz, hayat tarzımız, fikri yapımız aynı şekilde farklı olabilir. Bunların hepsi kıymetlidir, anlamlıdır. Bizi biz yapan önemli hasletlerdir ama biz bu kimliklerimizden öte, unutmayın önce Müslüman'ız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanlığın en üst kimlik olduğunu, Asya'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar nerede yaşanırsa yaşanılsın ortak paydalarının "din-i mübin-i İslam" olduğunu söyledi.

"Cenabıallah'a kul, Habib-i Kibriya Efendi'mize ümmet olmaktan daha büyük bir şeref, daha büyük bir izzet bu dünyada olamaz. Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun." diyen Erdoğan, kendilerinin bununla müyesser olduğunu anlattı.

Erdoğan, salondakilerin her birinden meseleye bu şuurla yaklaşmalarını isteyerek "Sizlerden, bilginizle, tecrübenizle, yüksek seciyeniz ve kardeşlik bilincinizle aynı vücudun birer uzvu gibi hareket etmenizi bekliyorum. Gençlerimizden, şu muhabbet halkanızı daha da genişletmenizi özellikle rica ediyorum. Tablo ortada... Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Mazlumun zalimden hesap soracağı, güçsüzün güçlüden hakkını alacağı, aydınlığın karanlığa galebe çalacağı günlerin çok yakın bir zamanda sizlerle birlikte geleceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "İslam İşbirliği Gençlik Forumu Büyük Gençlik Ödülü'nün şahsıma tevdi edilmesinden memnuniyet duyuyorum. Forumun düzenlenmesinde emeği geçen her bir kardeşime, programa teşrif eden her bir misafirimize tekrar teşekkür ediyorum. Ülkenize döndüğünüzde, ailelerinize ve dostlarınıza bizlerden selam götürmenizi istirham ediyorum." dedi.

"Dünya 5'ten Büyüktür" yazılı pankart açıldı"

Kur'an-ı Kerim okunan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 29 Ocak 2009'da katıldığı İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında " Gazze: Orta Doğu'da Barış Modeli" başlıklı paneldeki "one minute" çıkışını ve "Dünya 5'ten büyüktür" mesajlarını içeren tanıtım filmi de gösterildi.

Katılımcılar tarafından sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atıldı, "Dünya 5'ten Büyüktür" yazılı pankart açıldı. Program sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Çocukluk aşkımsın" şarkısı da seslendirildi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Gençlik Ödülü'nü takdim etti.

Foruma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İşbirliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traore, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Jibril Rajoub, Çad Dışişleri, Afrika Bütünleşmesi ve Yurtdışında Yaşayan Çadlılar Bakanı Abdoulaye Sabre Fadoul ve Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella da iştirak etti.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katıldı: (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'na katıldı: (3) - Son Dakika
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