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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçerek İstanbul'daki ilçelerin belediye başkan adaylarının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdü.

12.01.2024 - 16:51,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti. Burada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum başta olmak üzere AK Parti yönetimiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki ilçelerin belediye başkan aday isimlerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

İlçelerdeki adayların belirlenmesine ilişkin çalışmaların yarın da devam etmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul\'da yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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