Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan, Ikby ve Katar Liderleri ile Görüştü

(ANTALYA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu (ADF-2025) kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Belek'teki Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF-2025 kapsamında Macaristan Başbakanı Orban, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından görüşmelerden fotoğraflar paylaşıldı.

Erdoğan-Orban görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Macaristan Başbakan'ı Viktor Orban'ı kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki iş birliğinin güçlendiğini, ekonomi, ticaret, enerji, savunma sanayi gibi alanlarda atılacak yeni adımlarla ilişkilerin derinleştirilmesinin, iki ülkenin ortak menfaatine olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Avrupa'nın güvenlik ve refahı için Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini, bu konuda temasların devamının önemli olduğunu, Ukrayna'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için de Türkiye'nin en başından beri ilkeli tutumunu sürdürdüğünü belirtti."

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan-Barzani görüşmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'de bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti" denildi.

Erdoğan-El Sani görüşmesine dair yapılan sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu sebebiyle Türkiye'de bulunan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.