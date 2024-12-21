Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu: (2)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "22 yıldır nasıl milletimize kulak vererek biz bu günlere geldiysek Muğla'nın, Bodrum'un içme suyu sorununu çözmek için de kolları sıvadık. Yatırım programına aldığımız Sandras İçme Suyu Projemiz ile Muğla il merkezinin içme suyu ihtiyacını inşallah karşılayacağız." dedi.

Erdoğan, bir otelde düzenlenen sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşma programında yaptığı konuşmada, Muğla'nın insanı kendine meftun eden bir şehir olduğunu söyledi.

Son yıllarda Muğla'nın büyük bir atılım içinde olduğuna işaret eden Erdoğan, "Öyle ki Muğla'nın seralarında üretilen, tesislerinde işlenip paketlenen gıda ürünleri, dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. Muğla'nın tabiat harikası koylarına, köylerine, tesislerine dünyanın dört bir yanından turist geliyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'nın Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'yu birleştiren konumuyla ülkedeki her bir ferdin hayallerini süsleyen bir yer olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Ancak bütün bu avantajlarına rağmen Muğla yerel yönetimler boyutunda maalesef hakettiği ilgiyi görmüyor. Muhalefetin siyasi meselelerdeki lakayt tavrı, yönettikleri şehirlerdeki yerel yönetimle ilgili konulara da sirayet ediyor. Sorun çözmek, milletin sıkıntılarını ortadan kaldırmak gibi bir dertleri yok. Polemik ve mazeret üretmeye harcadıkları enerjiyi şehirlerine hizmet etmeye ayırsalar inanın şehirlerimiz çok ayrı bir yerde olurdu. Bu konuda herhangi bir değişim işareti göremiyoruz."

"İş altyapı ve üstyapı yatırımlarına gelince hiçbir adım atmıyorlar"

Muğla ve Bodrum'un her yıl yaklaşık 1,5 milyon misafir ağırladığını dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin turizmdeki hedefleri büyüdükçe buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının doğal olarak arttığını ifade etti.

Turizmde 2024 yılı hedefinin 60 milyon ziyaretçi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz bir taraftan turizmde gaza basarken, yerel yönetimler tarafında tam anlamıyla bir atalet, hatta sabotaja varan bir duyarsızlık görüyoruz. Turizmden ekonomik olarak ciddi gelir elde ediyorlar. İş altyapı ve üstyapı yatırımlarına gelince hiçbir adım atmıyorlar." diye konuştu.

"Derde derman olmanın, sıkıntıları ortadan kaldırmanın peşindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Bodrum olmak üzere Muğla'nın birçok ilçesinde içme suyu sıkıntısının yaşandığına ancak görevi içme suyu sorununu çözmek olanların bu sorunu görmezden ve duymazdan geldiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış bir kardeşiniz olarak, üstelik çöp, çukur, çamur, susuzluk, bunları yaşayan bir İstanbul devralmıştım. Orada bütün bu sorunları bir yıl içinde sildik süpürdük. Şimdi aynı durum maalesef Muğla'da var. Kirlilik sebebiyle neredeyse canlının yaşamadığı İzmir Körfezi için de aynı şeyler geçerli. Orada da İzmir'e hizmet etmemeyi hayat tarzı üzerinden meşrulaştırmaya çalışan garip bir zihniyet var. Eser ve hizmet siyasetiyle temayüz etmek yerine korkuları körükleyerek, ideolojik belediyecilik yaparak beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Biz ise derde derman olmanın, sıkıntıları ortadan kaldırmanın peşindeyiz."

"Muğla'nın, Bodrum'un içme suyu sorununu çözmek için kolları sıvadık"

Su sorununu çözmenin DSİ'nin değil, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerinin görevi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Sorunu ben yaşadığım için söylüyorum. İstanbul'u susuzluktan aldık ve kısa bir zaman içinde İstanbul'un su sorununu çözdük. CHP'nin büyükşehir belediyelerine bakın. Acaba bu sorunları çözdüler mi? Çözüyorlar mı? Böyle bir dertleri var mı? Muğla büyükşehir, Muğla'da su sorunu ne için çözülmez, neden bu konuda adım atılmaz?" dedi.

Aynı sorunun Van'da da yaşandığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Van'da da Veysel beyin bakan olduğu zaman baktık ki Van maalesef su sorununu çözemiyor. O zaman Veysel beye dedim ki 'burada yaşayanlar bizim insanımız yatırımı yap ve Van'ın su sorununu DSİ ile çözelim.' Van'ın su sorununu o zaman biz DSİ ile çözdük. 22 yıldır nasıl milletimize kulak vererek biz bu günlere geldiysek Muğla'nın, Bodrum'un içme suyu sorununu çözmek için de kolları sıvadık.

Yatırım programına aldığımız Sandras İçme Suyu Projemiz ile Muğla il merkezinin içme suyu ihtiyacını inşallah karşılayacağız. Toplam 7,6 milyar lira maliyeti olan projeyle yıllık 7,32 milyon metreküp içme suyu depolama, günlük 5 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi ve 12,3 kilometresi tünel olan toplam 80 kilometrelik isale hattını devreye alacağız. Bodrum Barajı'nın proje çalışmalarını da seneye başlatıyoruz. Yıllık 13,2 milyon metreküp depolama, günlük 135 bin metreküp arıtma kapasitesiyle Bodrum'un kanayan yarasına inşallah merhem olacağız."

"Hem Muğla'yı hem diğer 80 vilayetimizi kalkındırmaya devam edeceğiz"

Bodrum Yalıkavak yolunun kalan 7 kilometrelik ihalesinin yapıldığını ve çalışmalara başlandığını ifade eden Erdoğan, seneye bu çalışmanın biteceğini, 69 kilometre uzunluğundaki Söğüt- Seydikemer Yolu'nun da 21 kilometresini bölünmüş yol olarak tamamladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları kaydetti:

"51 kilometrelik Seydikemer-Kalkan yolunun 12 kilometresini tamamladık, kalan kısımlarıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. 27 kilometre Gökova ayrımı- Marmaris Yolu'nu bölünmüş yol olarak yine biz bitirdik. Marmaris- Datça Yolu'nun 50 kilometresini bitirdik, kalan 18 kilometresinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçeleriyle birlikte tüm Muğla'yı, Allah'ın izniyle, muhalefetin beceriksizliğine mahkum etmeyeceğiz."

Erdoğan, yılgınlığa prim vermeden hem Muğla'yı hem diğer 80 ili kalkındırmaya devam edeceklerini söyledi.

(Bitti)