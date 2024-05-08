Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Devlet Bakanı ve Milli Güvenlik Bürosu Başkanı'nı kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Devlet Bakanı ve Milli Güvenlik Bürosu Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Devlet Bakanı ve Milli Güvenlik Bürosu Başkanı\'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Polonya Devlet Bakanı ve Milli Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera'yı kabulünde, ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin gerilimlerinde gelinen son aşama ele alındı.

08.05.2024 19:38
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Polonya Devlet Bakanı ve Milli Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera'yı kabulünde, ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi, Ukrayna- Rusya ve İsrail- Filistin gerilimlerinde gelinen son aşama ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Siewiera ve Romanya Cumhurbaşkanlığı Milli Güvenlik Danışmanı Ion Oprişor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmanın güçlendirilmesi, Ukrayna-Rusya ve İsrail-Filistin gerilimlerinde gelinen son aşama ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna'ya yönelik yaklaşımının Polonya ve Romanya ile uyumlu olduğunu, Ukrayna-Rusya savaşında aradan geçen zamana rağmen barışın tesisi konusunda ilerleme sağlanamadığını belirterek, her iki tarafa onurlu çıkış yolu sunacak bir kapının açılması gerektiğini, Rusya'nın dahil edilmediği tek taraflı barış girişimlerinin başarı şansının zayıf olduğunu ifade etti.

Gazze'deki İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı soykırımın bilançosunun ağır olduğunu; yaşananların, güvenlik sınavı olduğu kadar bir insanlık imtihanı anlamına geldiğini vurgulayan Erdoğan, Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in katliamın dozunu artırdığını, Ukrayna için savunulan ilke ve kuralların Gazze için de geçerli olması gerektiğini kaydetti.

NATO'nun Washington zirvesinden Türkiye'nin beklentileri olduğunu belirten Erdoğan, bunların NATO içinde dayanışmanın eksiksiz sağlanması, müttefiklerin özellikle savunma yatırımı ve ticaretinde birbirlerine kısıtlama uygulamaması, NATO- Avrupa Birliği işbirliği bağlamında Türkiye'yi dışlama çabalarından vazgeçilmesi olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Kaynak: AA

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