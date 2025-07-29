Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev'i Ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev'i Ağırlıyor

29.07.2025 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 6. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Oturumu'na katılacak, konferans kapsamında mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Tokat Senatörü Metin Somuncu için düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu, Conrad Otel'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 74. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak. Kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulunacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanş maçları 5 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)

4- UEFA Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu rövanşı, oynanacak 3 müsabakayla başlayacak. (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Güncel, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev'i Ağırlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Burak Korzay tahliye edildi
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Steve Jobs’un kızı Eve Jobs, 6,7 milyon dolarlık masal gibi düğünle evlendi Steve Jobs'un kızı Eve Jobs, 6,7 milyon dolarlık masal gibi düğünle evlendi
Kurtlar Vadisi krizi ’’Zor kurtardım kendimi’’ diyerek resti çekti Kurtlar Vadisi krizi! ''Zor kurtardım kendimi'' diyerek resti çekti
10. sınıfa giden genç kız, dördüncü kattan atlayıp canına kıydı 10. sınıfa giden genç kız, dördüncü kattan atlayıp canına kıydı
Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu Ormanlık alanda başına çöp poşeti geçirilip bantlanmış erkek cesedi bulundu
Memurların zam talepleri belli oldu Memurların zam talepleri belli oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Bursa Kestel’deki yangın tamamen söndü, Harmancık’ta alevlerle mücadele sürüyor Bursa Kestel'deki yangın tamamen söndü, Harmancık'ta alevlerle mücadele sürüyor
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi’nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı

08:35
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
08:07
Beykoz’daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı
Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı
07:41
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
14:22
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı
Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
14:14
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
14:04
Rus havayolu şirketi Aeroflot’a siber saldırı
Rus havayolu şirketi Aeroflot'a siber saldırı
14:04
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı İşte ifadesi
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı! İşte ifadesi
14:01
İstasyon asıl şimdi yandı Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
13:58
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
13:51
Okan Buruk ikna etti Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor
Okan Buruk ikna etti! Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor
13:29
Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını ’’Chobani’’ olarak değiştirdi
Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını ''Chobani'' olarak değiştirdi
13:20
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i sattı
Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı
13:18
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi’nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı
13:16
Bursa Kestel’deki yangın tamamen söndü, Harmancık’ta alevlerle mücadele sürüyor
Bursa Kestel'deki yangın tamamen söndü, Harmancık'ta alevlerle mücadele sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 09:21:22. #7.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev'i Ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.