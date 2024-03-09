Gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e yardımlarını Ramazan ayı boyunca daha da artıracağını belirtti. Erdoğan ayrıca, "Kimse bize kalkıp da Hamas için terör örgütü ifadesini kullandırtamaz" dedi.
İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mısır makamlarıyla son dönemde iyileşen ilişkileri yardım ulaştırmak için kullandık. Yardımlarımız 40 bin tonu buldu. 3 bin tonluk yardım taşıyan bir gemi daha yarın ulaşacak. Gıda, su, hijyen ve barınma malzemelerinin yanında ambulans, sahra hastanesi, çadır bulunuyor. Ramazan ayı boyunca yardımı daha da artıracağız. Ülkemize getirdiğimiz kardeşlerimizin tedavileri de devam ediyor. Hamas ve Filistinli gruplarla yakın diyalog halindeyiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Elimizin uzandığı gücümüzün yettiği kadar tüm imkanlarımızla yardımcı olmaya çalışıyoruz. En yakın şahidi Filistinli kardeşlerimizdir. Şunu çok net ifade etmek isterim; Filistinlilerin davasına en üst seviyede sahip çıkan ülke tartışmasız şekilde Türkiye'dir.
21 yıl önce, genel başkan olarak Amerika'ya yaptığım ilk ziyarette bana orada Hamas'ı sordular. Terör örgütü dediler. Ben orada onlara "Hamas, terör örgütü değil, bir direniş örgütüdür" demiştim. O zaman başbakan bile değildim. Şimdi kimse bize kalkıp da Hamas için terör örgütü ifadesini kullandırtamaz. Hamas'ın liderleriyle çok açık ve net konuşup onların arkasında dimdik duran bir ülke Türkiye... Birbirimize ok atmak yerine asıl bu zihniyetlerle başa çıkmalıyız."
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas'ın liderleriyle güçlü bir ilişki içinde - Son Dakika
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