Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdan Sahibi Tüm Ülkeleri, İsrail Hükümeti Üzerinde Daha Fazla Baskı Yapmaya Davet Ediyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdan Sahibi Tüm Ülkeleri, İsrail Hükümeti Üzerinde Daha Fazla Baskı Yapmaya Davet Ediyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında; ''Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz'' dedi.

31.10.2024 19:36
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında; "Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile görüştü. Senegal Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşılanmasının ardından başlayan ikili ve heyetler arası görüşmeler sonrasında Erdoğan ve Faye ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan Senegal ve Türkiye arasındaki görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Görüşmelerde Sahel bölgesinin güvenliği ve Filistin'deki gelişmelerin ele alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Senegal'in, Filistin meselesinde iki devletli çözümü esas alan tutumunu son derece kıymetli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum... Zulmün, katliamın ne demek olduğunu iyi bilen Afrikalı kardeşlerimizin İsrail'in soykırım politikasına karşı dirayetli duruşlarını takdirle takip ediyoruz. Kan ve katliam üzerine huzurlu gelecek inşa edilemeyeceğini emperyalistler Afrika'da tecrübe ettiler. Aynı hakikat Gazze ve Lübnan'da da tecelli edecektir... Vicdan sahibi tüm ülkeleri, İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı yapmaya davet ediyoruz."

İstanbul'da yarın Türkiye - Senegal iş forumu düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal ile ikili ilişkilere ilişkin şu hususları kaydetti:

"İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkaran mutabakat protokolünü bugün imzaladık. Bugünkü temaslarımızda ülkelerimiz arasında yatırım ve ticaret başta olmak üzere güvenlik, savunma sanayii, terörle mücadele, enerji, tarım, kültür ve yüksek öğretim alanlarında işbirliği imkanlarını ele aldık. Bu çerçevede, dört anlaşma imzaladık.

Senegal'le yatırım ve ticaret ilişkilerimiz sürekli artıyor. Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı. İlk aşamada hedefimiz bir milyar dolar... Türk şirketlerinin Senegal'deki yatırımlarının ve üstlendiği müteahhitlik projelerinim toplam değeri 3 milyar doları buldu.

İstanbul'da yarın Türkiye - Senegal iş forumu düzenlenecek önümüzdeki dönemde de karma ekonomik işbirliği toplantısı yapılacak. Bu önemli toplantılarla ekonomik münasebetlerimizin gerçek potansiyelinin ortaya çıkacağına inanıyorum.

Bugün ayrıca güvenlik, savunma sanayi ve FETO başta olmak üzere terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bu vesileyle Senegal makamlarına FETO'yle mücadelemizde verdikleri destek için teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sahel bölesindeki gelişmelerin ele alındığını belirten Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ise şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de yaşayan Senegallilerin iyi bir şekilde ülkenize entegre olmalarına yönelik atmış olduğunuz adımları da teşekkürle karşıladığımızı ifade etmek isterim... İkili ilişkilerin dışında uluslararsı konulardan ve uluslararası çalkantılardan da bahsettik. Terörizmin yaygınlaşması ve savaşlardan bahsettik. Sahel bölgesinin istikrarsızlaştırılması, çok taraflı ilişkilerin zayıflaması ve tek taraflı müdahaleler ile birlikte uluslararası hukukun ihlal edildiğini görüyoruz.

Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında derhal bir ateşkes edilmesi gerektiğini vurguladık. Filistin halkının barış içerisinde yaşama hakkının ve bağımsız, Doğu Kudüs'ü başkent alan bir devlet içerisinde yaşama hakkının tanınması gerektiğini ifade ettik."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vicdan Sahibi Tüm Ülkeleri, İsrail Hükümeti Üzerinde Daha Fazla Baskı Yapmaya Davet Ediyoruz - Son Dakika

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