Yargıtay Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçildi - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçildi

Yargıtay Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı\'na seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Başkanı Muhsin Şentürk'ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçti. Şentürk, Yargıtay Başkanlığı için adaylıktan çekilmiş ve Başsavcılık için aday olacağını duyurmuştu.

16.05.2024 01:05
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Başkanı Muhsin ŞentürkYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçti.

Resmi Gezete'de yer alan karara göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Başkanı Muhsin Şentürk'ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçti.

Yargıtay Başkanlığı için uzun süre aday olan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, adaylıktan çekilmiş ve Başsavcılık için aday olacağını duyurmuştu. Şentürk'ün başkanlık seçimlerinde halen başkan olan adaylardan Mehmet Akarca'yı destekleyeceği, buna karşılık kendisinin de Başsavcı olarak seçileceği ileri sürülmüştü ancak Yargıtay Başkanlığı'na 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez seçilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in 4 Haziran 2024'te 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı adaylarının belirlenmesi için Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapılmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için en çok oyu alan beş adayın ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştu. Buna göre, 5.Ceza Dairesi Başkanı Yaşar Şimşek 86 oy ile en çok oy alan isim olurken onu sırayla 77 oy ile 3.Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 56 oy ile 3. Ceza Daire Başkanvekili Hakan Yüksel, 33 oy ile 7. Hukuk Dairesi Üyesi Mustafa Erol, 31 oy ile 2.Ceza Dairesi Başkanı Yusuf Kuzu yer almıştı. İkinci sırada yer alan Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçildi - Son Dakika

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