Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
07.04.2026 18:47
07.04.2026 18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayfun Blok-4 füzesini imzaladı. Açılışı gerçekleştirilen yatırımlarla seri üretim, test ve AR-GE altyapısını çok daha üst noktalara taşıyacaklarını belirten ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise "Yerleşkemizde füze entegrasyon alanında SİPER, HİSAR ve TAYFUN gibi füzelerimizin üretim kapasitelerini 5 katına çıkaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lalahan'da düzenlenen "ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayfun Blok-4 füzesini imzaladı.

"ÖNEMLİ BİR EŞİĞİ DAHA GERİDE BIRAKIYORUZ"

Karada, denizde, havada destan yazan Türk Silahlı Kuvvetlerinin geliştirdiği proje, ürün, sistemlerle başarılarına her gün bir yenisini ekleyen ROKETSAN ailesi ve savunma sanayisinde faaliyet gösteren 4 bin 500'ü aşkın firmanın her bir mensubuna da selamlarını gönderen Erdoğan "Bugün savunmada tam bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşiği daha geride bırakıyoruz. Birazdan inşallah Kırıkkale Yakıt Üretim Tesislerimizin, Lalahan Harp Başlığı Tesisimizin, İleri Teknolojiler Ar-Ge ve Mühendislik Merkezimizin açılışını yapacağız. Ayrıca TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR-O ve SUNGUR sistemlerimiz ile ÇAKIR, SOM, SİHA'larımızın keskin pençesi MAM-T ve MAM-L gibi bir pek çok silah grubunu kahraman ordumuza teslim edeceğiz. Lalahan Füze Entegrasyon Tesislerimizin de temellerini atacağız. Savunma sanayimizi daha güçlü bir kalkınma ekseni haline getirecek ve nitelikli istihdam oranını yükseltecek bu yatırımlarla Katmanlı Hava Savunma Sistemimizi güçlendirecek, stratejik gücümüzü arttıracak, seyir ve balistik füze kabiliyetlerimizi perçinleyecek akıllı mühimmat ailemize, seri üretim hızımıza ve Ar-Ge kapasitemize çok önemli katkılar yapacağız" dedi. 

"KARARLI YÜKSELİŞ" VURGUSU 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise açılışını yaptıkları, teslimatını gerçekleştirdikleri ve temelini attıkları her yatırımın, Türkiye'nin savunma sanayisindeki kararlı yükselişinin güçlü bir ifadesi olduğunu söyledi.

YATIRIM BEDELİ 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de Milli Teknoloji Hamlesi'nin öncüsü olarak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak büyük yatırımları hayata geçirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. İkinci, "Açılışını yapacağımız tesislerin yatırım bedeli toplam 1 milyar doların üzerinde. Bugün, inşallah, temel atma töreni yapacağımız tesislerimizle 2 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinin altın çağını yaşatmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini de kaydetti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Ali Yıldız Ali Yıldız:
    çok geç kaldınız çok 22 83 Yanıtla
    Oktay KARACA Oktay KARACA:
    Geç kalındığında mutabıkız, Ama 24 yıl öncesinde zaten kendi üretimimiz savunma sanayiinin nerede ise koca bir “SIFIR” olduğunu ve buna rağmen büyük mücadelelerle gelindiğini de hatırlamakta fayda var. Haksızlık yapmayınız 40 5
    VillaUmut VillaUmut:
    Yani daha da gecikmekten iyidir Ali Bey, 5G de yeni geldi mesela Avrupa ülkeleri en az 5-6 yıldır kullanıyor zaten :) Bizimkiler ilk kendileri bulmuş gibi lanse etti, bunu ancak mahalleden çıkamayan seçmenleri yer. 11 21
    eser demir eser demir:
    Oktay kaynara 24 sene öncesinde savunma sanayi sıfır mıydı Allah sana akıl fikir versin tonla çalışma proje var gitt bak bakalım 2 22
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    80 yıldır tek icraatları heykel olup sakalla sarıkla uğraşanlar 24 yılda yapılanlara geç kaldınız diyor şaka gibi:)))) 15 4
    Yusuf Çakmak Yusuf Çakmak:
    80 yıl nerdelerdi diye sorarlar adama 25 yılda çağ açıp çağ kapattı reis varolsun 2 0
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    eser sıfırında altındaydı tankın kamuflajın silahın alman insansız hava uçağın yedek parçası olmayan heron israil yerli olan sadece asker ve komutanlardı 1 0
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    80 yıldır heykel yapıp sakalla sarıkla uğraşanlar 24 yılda yapılanlara geç kaldınız diyor:) 0 1
    eser demir eser demir:
    Selami 80 yıldır heykeler tam olarak sana nasıl giriyor yazar mısın 0 0
    eser demir eser demir:
    Selami Avrupa'da Çin de Amerika da Rusya'da Heykel var ama güçlüler demeki heykel bahane 0 0
    eser demir eser demir:
    “Selami, Amerika’da heykel var; Rusya’da, Çin’de var. Demek ki heykel bahane. Biraz araştır: Bakalım Türkiye’de yapılan veya yapılmaya çalışılan projeler neler?” 0 0
    eser demir eser demir:
    Selami Çin de sarık din yok ama çok güçlüler nasıl oldu bu heykel de var demeki heykel bahane 0 0
  • 11361136jJ 11361136jJ:
    Heee gördük iran füzelerini NATO oolmasa 22 61 Yanıtla
    Resul_aski Nihat Resul_aski Nihat:
    Bizde fuze cok senn buna aklin ermez Natoda var kendi savunma sistemimizde var 18 6
    Kemal Keskin Kemal Keskin:
    nato olmasa sana girermiş heralde 1 3
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Türkiye de ki füzeler kısa menzilli maalesef, iranınki daha uzun menzilli 1 2
  • 147258hh 147258hh:
    kral 38 4 Yanıtla
  • Hakan Işık Hakan Işık:
    Maşallah ?? emeği geçenlerden Allah razı olsun 37 1 Yanıtla
    eren bilal eren bilal:
    Katılıyorum.Görüşüm farklı olsada vatanım için atılan her adımın arkasındayım. 6 1
  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    menzil 200 km 6 21 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
