Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Gazze'de ateşkes sağlanmalı ve İsrail hesap vermelidir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Gazze'de ateşkes sağlanmalı ve İsrail hesap vermelidir

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Gazze\'de ateşkes sağlanmalı ve İsrail hesap vermelidir

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, ateşkesin sağlanması ve İsrail'in eylemlerinin hesap vermesi gerektiğini belirtti. Kılıç, uluslararası ilişkilerde stratejik düşünme ve işbirliğinin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin diplomasi ve barış görüşmelerindeki rolünü anlattı. Alman Hristiyan Birlik CDU/CSU partileri Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Johann Wadephul ise Ukrayna'ya verilen desteğin önemine değinerek, Gazze'deki saldırılara derhal ateşkes çağrısında bulundu ve Türkiye'nin Avrupa'da güvenliği sağlamada önemli bir rol oynadığını belirtti.

31.05.2024 16:43
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Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrail'in eylemlerinin hesabını vermesi gerektiğini belirterek, "Gazze'de 35 binden fazla insan katledildi. Sesimizi yükseltmeliyiz." dedi.

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği ve Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde, İstanbul'da bir otelde 16. İstanbul Güvenlik Konferansı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Kılıç ve Alman Hristiyan Birlik CDU/CSU partileri Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Johann Wadephul, "Küresel Güvenliği Yeniden Kodlamak" başlığıyla düzenlenen konferansın "Ufuk Turu" başlıklı panelinde konuştu.

Yakın zamanda hızla değişen küresel manzaraya ilişkin görüşlerini paylaşan Kılıç, uluslararası ilişkilerin karmaşıklığı içinde yol almak için stratejik düşünme ve işbirliğine duyulan ihtiyacı vurguladı.

Kılıç, küresel siyasette değişen dinamiklerin altını çizerek, NATO bağlamında, argümanların ve politikaların yıllar içinde geçirdiği evrim ve geçmişteki kaygı ve stratejilerin birçoğunun bugün artık geçerliliğini yitirdiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi kurumların Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki durumu ele alırken karşılaştığı zorluklara dikkati çeken Kılıç, Türkiye'nin diplomasiyi ve barış görüşmelerini kolaylaştırmadaki rolünün önemini anlattı.

Kılıç, Türkiye'nin Filistin halkına verdiği sarsılmaz desteğe de değinerek, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve İsrail'in eylemlerinin hesabını vermesi gerektiğini belirtti.

Gazze'deki duruma hakkında da konuşan Kılıç, "Gazze'de ise 35 binden fazla insan katledildi. Sesimizi yükseltmeliyiz. İnsanlar evlerinden kovuluyorsa, korunmuyorsa ve uluslararası toplum buna hiçbir şey yapmıyorsa, o zaman elbette sorular ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO müttefiki olarak rolüne işaret eden Kılıç, Türkiye'nin ortak bir zemin bulma ve çatışmaları çözme konusundaki kararlılığını yineledi.

Geçmişteki olayların gölgesinde kalmak yerine güncel tarihi gelişmelere odaklanılması çağrısında bulunan Kılıç, uluslararası toplumun işbirliği ve ortak sorumluluk ihtiyacını vurguladı.

"Avrupa'da güvenlik Türkiye olmadan sağlanamaz"

Alman Hristiyan Birlik CDU/CSU partileri Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Wadephul da Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda, Ukrayna'ya yönelik net bir duruş ve desteğe ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'ya tam destek vererek Ukrayna ile Rusya arasında barışın sağlanmasının önemine işaret eden Wadephul, AB'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin altını çizdi.

Almanya'nın İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin tutumunu dile getiren Wadephul, Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulundu.

Wadephul, Almanya'nın, ABD'deki başkanlık seçimlerinin Avrupa'da neyi etkileyebileceğine odaklandığını belirterek, enerji özerkliğinin ve ABD ile bağların güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi potansiyelinin altını çizen Wadephul, "Biz eski dostuz, Almanya'daki güçlü Türk toplumuyla güçlü bağlarımız var. Avrupa'da güvenlik Türkiye olmadan sağlanamaz. Bu sadece her ikisinin de NATO üyesi olması nedeniyle değil Türkiye'nin içinde bulunduğu jeopolitik durum nedeniyle de çok açık." diye konuştu.

Kaynak: AA

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