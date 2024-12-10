Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye halkının özgürlüğüne, yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır.

10.12.2024 17:18
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye halkının özgürlüğüne, yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantıyı, bölgede tarihi diyebilecekleri nitelikte gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye halkı yıllardır süren bir zulüm düzenini yıkarak, özgürlüğüne, hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıktığı asil bir kıyamı, elhamdülillah, zaferle taçlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şairin, "Gergin uykulardan, kör gecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık, sonra düğüm düğüm bilmecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık, vurulup ömrünün ilkbaharında, kanından çiçekler açar yarında, cümle şehitlerin omuzlarında bir sabah gelecek kardan aydınlık." dizelerinin ete kemiğe büründüğünü Suriye'de gördüklerini söyledi.

"Suriye halkının önünde, müreffeh ve mutlu geleceğe giden bir kapı açılmıştır"

"İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrasında Suriye kardan aydınlık günlere kavuşmuştur." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zalim Esed'in baskı, zulüm ve katliamlarla yıllardır ayakta tutmaya çalıştığı azınlık rejimi, 8 Aralık Pazar günü Şam'ın kurtuluşuyla artık çökmüştür. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde, müreffeh ve mutlu geleceğe giden bir kapı açılmıştır. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir. Böylece Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ülkenin her tarafında tümüyle güçlendirilecektir. Suriye halkının birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini yeniden tesis etmeye bu kadar yaklaştığı bir dönemde, akıl ve vicdan sahibi hiçbir gücün, terör örgütleriyle iş tutmaya devam edeceğini düşünmüyoruz. Türkiye, siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri tüm kapasitesiyle, bu tarihi mücadelesinde Suriye halkının hep yanında olacaktır. Hep söylediğimiz gibi; Suriye, tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle Suriyelilerindir. Geçmişte yaşanan acıların, gelecekte inşa edilecek huzurlu, güçlü, müreffeh Suriye'ye giden yolu, bir fener gibi aydınlatmasını temenni ediyoruz, bunu gönülden diliyoruz."

"Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz"

Suriye topraklarına gözünü dikenlere hatırlatma yapmakta fayda gördüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, Suriye'nin bugünkü seviyesine gelmesi konusunda çok büyük fedakarlıklarda bulunduklarını çok büyük gayretler gösterdiklerini dile getirdi.

Herkesin sırtını döndüğü Suriye halkını, Türkiye'nin hem toprakları içinde, hem de sınırları dibinde yıllarca koruduklarını, kolladıklarını, himaye ettiklerini anlatan Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dün de söyledim; bunu şikayet ederek değil, memnuniyetle yerine getirdik. Rabb'im, bizlere, insanlığımızın ve Müslümanlığımızın sınandığı zor bir dönemde, kardeşlik imtihanını alnımızın akıyla vermeyi nasip etti. Nefret söylemleriyle bu süreci zehirlemek; ırkçı vandallıkla Türkiye'nin eşsiz misafirperverliğine leke bulaştırmak isteyenler de oldu. Ama milletimiz basiret ve ferasetle hareket ederek, bu faşist zihniyetin oyununa hamdolsun gelmedi. Bir defa şunun bilinmesini isterim: Bu saatten sonra, Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz. Kardeş Suriye halkının evlerine geri dönüşünü engellemeye yönelik hiçbir adımı, hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz. Suriye halkının özgürlüğüne, yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır. Birilerinin, sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleri, fanatik inançları, sapkın ideolojileri, hastalıklı hayalleri uğruna bölgemizi kana ve ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız. Hem Suriye'de yaşananlardan, hem Filistin'de devam eden trajediden, hem kuzeyimizde süren savaştan çıkardığımız dersler bize, bu şekilde hareket etmemiz gerektiğini söylüyor."

"Suriye'ye her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkes için güvenlik, herkes için barış ve refah istediklerini dile getirdi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendi güvenliğimizi, huzurumuzu, siyasi ve ekonomik istikrarımızı garantiye almanın yolu, bu iklimi bölgemizin tamamına yaymaktan geçiyor. Aksi takdirde, çok büyük emeklerle elde ettiğimiz kazanımlarımızı koruyabilmemizin güçlüğünü hep birlikte gördük, yaşadık. Bu vesileyle, kardeş Suriye halkını gerçekleştirdikleri bu muhteşem devrim için bir kez daha tebrik ediyorum. Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız.

Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlarken, CHP'nin sebebini çok iyi bildiğimiz kışkırtmalarına da eyvallah etmeyeceğiz. En son 14-28 Mayıs seçimlerinde nefret söylemlerini körükleyen CHP'nin, Baas rejiminin yıkılmasının getirdiği hırçınlıkla, ırkçı nefrete odun taşıma gayretlerinin elbette farkındayız. Kimse kusura bakmasın, ama Türkiye'nin ve yüce gönüllü Türk Milletinin tüm insanlığa örnek olan eşsiz misafirperverliğine, üç-beş vicdan yoksunu faşistin gölge düşürmesine göz yummayız. Suriye'nin her anlamda yeniden ayağa kalkması sürecine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Rabb'imden dileğim, Filistinli kardeşlerimizin de en kısa sürede güvenlik ve huzura kavuşmalarıdır."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

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