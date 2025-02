Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi\'nde konuştu: (2)

Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tayyip Erdoğan olarak, genel başkan sıfatından ziyade bu hareketin bir neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Bu davanın bir mensubu, sizlerin yol ve mücadele arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Son nefesime kadar da AK Parti'nin millete, memlekete ve insanlığa hizmet mücadelesinde yer almanın haklı gururunu yaşayacağım." dedi.

Erdoğan, Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde, salonda bulunan her bir kardeşinin bu hareketin hikayesinde silinmez bir yere sahip olduğunu özellikle vurgulamak istediğini belirtti.

Görevleri ne olursa olsun hepsinin kökü mazide, gözü atide olan kutlu bir davanın neferi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Tayyip Erdoğan olarak, genel başkan sıfatımdan ziyade bu hareketin bir neferi olmanın heyecanını her zaman kalbimin derinliklerinde hissettim. Bu davanın bir mensubu, sizlerin yol ve mücadele arkadaşı olmaktan her zaman şeref duydum. Son nefesime kadar da AK Parti'nin millete, memlekete ve insanlığa hizmet mücadelesinde yer almanın haklı gururunu yaşayacağım. Sevdanız için teşekkür ediyorum. Coşkunuz için, heyecanınız için, bu ihtişamlı birlik ve dayanışma tablosu için her birinize kalpten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakilerin kendisine tezahüratı üzerine, "Gençlik burada. Kadın kolları burada. Ana kadame burada. Hep birlikte yürüyoruz 2028'e. Maşallah, Allah nazardan saklasın. Kem gözlerden muhafaza eylesin." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"14 Ağustos 2001'de partimizi nasıl kurduysak, 3 Kasım 2002'de milletimizin oyu ve duasıyla nasıl yola çıktıysak, vesayet odaklarını, kirli yapıları, karanlık planları nasıl yıktıysak, kapatma davalarını, muhtıraları, gece yarısı bildirilerini, milletin iradesini hedef alan alçak saldırıları nasıl püskürttüysek, engelleri, yasakları, kısıtlamaları nasıl ortadan kaldırdıysak, Allah'ın izniyle çok daha fazlasını yine birlikte başaracağız. Unutmayın gençler, 27 Nisan'da, 7 Şubat MİT krizinde, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerinde ekmeğini yedikleri bu devlete ihanet edenlerin yakasına nasıl yapıştıysak, gariplerin, mazlumların, mağdurların, dışlananların, hor görülenlerin sesini hem ülkemizde hem de dünyada nasıl duyurduysak, tam 22,5 yıldır Türkiye'yi başarıdan başarıya nasıl koşturduysak..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda gelirken İstanbul'un konutlarla donatıldığına ilişkin billboardlarda yazı gördüğünü belirterek, "Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Böyle bir şey gördünüz mü? Var mı bu tür konutlar? Ey Ekrem (İmamoğlu) Efendi, sen bunları delillendir, ispat et, bak bakalım Erdoğan ne yapıyor? Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem." diye konuştu.

Şimdi aynı azim ve kararlılıkla, aynı hizmet aşkıyla çalışarak ülkeyi, bölgesinde ve dünyada çok daha yüksek seviyelere getireceklerine işaret eden Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz. Bu vesileyle Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, şahsım ve partim adına 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, kendisine yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Sağlık durumu iyi olan Sayın Bahçeli'nin nekahet dönemini inşallah bir an önce tamamlayarak Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet mücadelesini eskisinden daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğine inanıyorum. Nitekim bugün yaptığım ikili telefon görüşmesinde de durumunun gayet iyi olduğunu kendinden dinleme fırsatını buldum." dedi.

"Hizmet üretmekten bir an olsun geri durmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete hizmet yolunda parolalarının belli olduğunu dile getirerek "Son 23,5 yıldır olduğu gibi yine 'Ben değil, biz.' diyeceğiz. Aramıza nifak tohumları ekmeye kalkanların oyunlarına gelmeyecek, pusuda bekleyen fitne tüccarlarına ümit kırıntısı dahi vermeyeceğiz. Hep söylediğim gibi biz çıkar birliği değil, dava arkadaşlığı, kader ortaklığı yapmış, birbirine kardeşçe kenetlenmiş bir kadroyuz. Hepimiz bulunduğumuz görevlere sadece ve sadece millete hizmet etmek için, aziz milletimize layıkıyla hizmetkarlık yapmak için geldik. Biz, bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Millet bizi buralarda tuttuğu müddetçe de kimin ne dediğine bakmadan hizmet üretmekten bir an olsun geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

İnançlarında küfre açılan bir kapı olarak görülen yeis tuzağına asla düşmeyeceklerini, kendi işlerine ve hedeflerine odaklanacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamuru kardeşlik mayasıyla yoğrulmuş bu toprakları birbirine daha sıkı bağlarla kenetlemeyi sürdüreceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak iç cephemizi sağlamlaştıracak, 85 milyonun hayallerini gerçeğe dönüştürmenin gayretinde olacağız. Sınırlarımız içinde ve ötesinde milli güvenliğimize tehdit oluşturan tüm yapılarla mücadelemizi, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yüzünü kara çıkartmayacak bir şekilde sürdüreceğiz. Elbette çok farklı cephelerde bu mücadeleleri verirken tüm kadrolarımızla bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Karşımda işte böyle kenetlenmiş yürekler görüyorum. Şahsıma, sizler gibi alnı yüreği ak, vefalı, cesur, gayretli yol arkadaşlarıyla yürümeyi nasip ettiği için Rabb'ime hamdediyorum. Mevla yar ve yardımcımız olsun. Yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."

