Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (4)

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Trafikten toplu ulaşıma, temel belediyecilik hizmetlerinden çevreye kadar, İstanbul dahil büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor. Artık İstanbul'da yanan otobüslerden geçilmiyor." dedi.

Partisinin Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, muhalefete eleştirilerini sürdürdü.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Eli kanlı, sicili bozuk, halk düşmanı radikal sol örgütlerin sloganlarıyla adliye önlerinde polise saldırmak neredeyse rutinleri haline geldi. Devletin yargısıyla, devletin hakim ve savcısıyla uğraştıkları kadar, kendi bünyelerini saran yolsuzlukla, kayırmacılıkla, hırsızlıkla uğraşmıyorlar. Parti içi iktidar kavgası gözlerini kör etmiş durumda. Siyasi ikballeri için dün uğruna gözyaşı döktüklerinin bugün sırtına hançer saplamaktan dahi çekinmiyorlar. Yıllarca 'Gandi Kemal' diyerek omuzlarında taşıdıkları şahsı bugün gık dese linç ediyorlar. Sağındaki ve solundakilerin arasında kalmaktan pestile dönmüş mevcut genel başkanın çaresizliği ve öfkesiyse artık diline vuruyor. Millete hakaret edenlerle teşriki mesaisi arttıkça Sayın Özel'in de söylemi değişmeye, Türk siyasetine yakışmayan bir üsluba evrilmeye başladı. 'Hata ettik, partimiz içindeki Gezici vandalların tezgahına geldik.' diyerek erdemli bir tavır sergilemek yerine bağırarak, çağırarak, önüne gelene hakaret ederek suç bastırmaya çalışıyor. Hizmeti, eseri, yatırımı, milletin derdine derman olacak gayreti arasan da zaten bulamıyorsun."

CHP'nin yönettiği belediyelerde fetret döneminin yerini çöküş dönemine bıraktığını vurgulayan Erdoğan, "Trafikten toplu ulaşıma, temel belediyecilik hizmetlerinden çevreye kadar, İstanbul dahil büyükşehirlerimiz sapır sapır dökülüyor. Artık İstanbul'da yanan otobüslerden geçilmiyor. İş öyle bir yere vardı ki kendi televizyon kanallarındaki ekran yüzlerini dahi isyan noktasına getirdiler. Kokudan, bozuk yollardan, kazalardan, yanan otobüslerden, depreme dair tedbirsizlikten artık onlar bile rahatsız olmaya başladılar. Neydi daha öncekiler? Çöp, çukur, çamur. Aynı hale gelmedi mi İstanbul? Geldi. Bundan da daha farklısını beklemeyin. Zaman geçtikçe, unutmayın makyaj döküldükçe bu tepkiler daha da artacaktır. İş üretenlerle polemik üretenlerin farkı zamanla daha net görülecektir." diye konuştu.

İstanbul'daki kamu yatırımları

İstanbul'a hizmet etmeyi görevleri ve asli sorumlulukları olarak bildiklerini aktaran Erdoğan, bir semtini bile sevmenin bir ömre bedel olduğu İstanbul'a layık olabilmek için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptıkları yatırımlara değinerek, "İstanbul'a son 22 yılda güncel rakamlarla toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz, 3 trilyon 850 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 34 milyar lira, eğitimde 234 milyar lira, gençlik ve sporda 53 milyar lira, sosyal yardımlarda 372 milyar lira, sağlıkta 141 milyar lira, çevre ve şehircilikte 584 milyar lira, ulaştırmada 1 trilyon 393 milyar lira, tarım ve ormanda hibe destekleri dahil 85 milyar lira, sanayi ve teknolojide teşviklerle birlikte 154 milyar lira, enerjide, kamu ve özel toplam 431 milyar lira, kültür ve turizmde 67 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 300 milyar lira yatırım yaptık." diye konuştu.

Erdoğan, İstanbul'da devlet ve vakıf olarak toplamda 37 yeni üniversite kurduklarını, kente farklı branşlarda toplam 192 adet spor tesisi kazandırdıklarını kaydetti.

Konuşmasında, kongrenin yapıldığı Basketbol Gelişim Merkezi'ne işaret eden Erdoğan, arkadaşlarıyla Ankara'da yaptıkları basketbol müsabakasının birini de burada yapacaklarını söyledi.

İstanbul'da toplamda 19 bin 761 yataklı 77 hastane ve ek binalar dahil 183 sağlık tesisi inşa ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "250 yataklı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanemizi kısa bir süre içerisinde hizmete açacağız. 4 bin 50 yataklı Sancaktepe Şehir Hastanemizin, 500 yataklı Beykoz Devlet Hastanemizin, 300 yataklı Bayrampaşa Devlet Hastanemizin, 300 yataklı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanemizin ve 200 yataklı Avcılar Devlet Hastanemizin inşaatları devam ediyor. Bin 765 yataklı Süreyyapaşa Şehir Hastanemizin, bin 200 yataklı Fatih Sultan Mehmet Şehir Hastanemizin, 567 yataklı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanemizin projeleri tamamlandı. Yapım ihaleleri bu yıl içerisinde gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ ve iştirakleri vasıtasıyla İstanbul'da 260 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"24 bin konutun yapımı sürüyor. 7,5 milyon riskli bağımsız bölümün olduğu İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yaklaşık 40 bini Çevre Bakanlığımız kanalıyla, 871 bini özel sektör eliyle, toplamda 911 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.193 bin bağımsız bölümün de dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da yaklaşık 19 milyon metrekare büyüklüğünde 54 millet bahçesi projemiz var. Bunlardan toplamda 5,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 34 millet bahçesinin yapımını tamamladık. Toplamda 9,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 9 millet bahçesinin inşası,12 millet bahçesinin ise proje ve yer seçimi devam ediyor."

Erdoğan, Avrasya Tüneli'nin açıldığı günden bu yana 153 milyon araca hizmet verdiğini vurgulayarak, "Avrasya Tüneli'yle, 207 milyon aracın kullandığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hizmete aldık. İstanbul- İzmir Otoyolu'nu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri- Paşaköy, Kurtköy- Akyazı ve Kınalı-Odayeri kesimlerini tamamlayıp hizmete sunduk. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş- Başakşehir kesiminin yapımı süratle devam ediyor. TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlamasını temin edecek, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na ulaşımı kolaylaştıracağız. Hadımköy, Deliklikaya, İkitelli Sanayi ve Organize Sanayi bölgelerini de birbirlerine bağlıyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)