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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit askerler için taziye mesajı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'dan şehit askerler için taziye mesajı
23.12.2023 - 20:26,
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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Irak, Güvenlik, Terör, Güncel, Son Dakika

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