Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de gençlerle buluştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC\'de gençlerle buluştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Gazimağusa ilçesine bağlı Serdarlı kasabasında gençlerle buluştu.

29.01.2025 18:18
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Gazimağusa ilçesine bağlı Serdarlı kasabasında gençlerle buluştu.

Yılmaz, bazı temas ve açılış programları için geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa ilçesine bağlı Serdarlı kasabasını ziyaret etti.

Ziyarette Yılmaz'a KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim eşlik etti.

Daha sonra belediyeye ait bir salonda gençlerle bir araya gelen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, gençler için üç önemli husus bulunduğuna işaret ederek, bunların eğitim, istihdam ve çeşitli alanlarda söz sahibi bireyler olarak yaşama katılımları olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin gençlere yönelik büyük adımlar attığını belirtti.

KKTC Başbakanı Üstel'in KKTC 4. Beş Yıllık Kalkınma Planı tanıtım toplantısında anlattığı gençlerle ilgili proje ve çalışmalara destek vereceklerini aktaran Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türkü gençlerimize ne yapsak azdır. Elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Tabi bunları Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar koordinasyonunda yapacağız. Kendisi gençleri seven ve destekleyen bir Cumhurbaşkanıdır. Burada huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tatar'ın her zaman davasını ve Ada'nın gerçeklerini anlatmaya çalıştığını belirterek, "Ersin Bey, yıllarca denenmiş ve çözüm üretmemiş yöntemlerin tekrar tekrar gündeme getirilmesinin boş olduğunu söylüyor. İki devletli çözümü savunuyor. Bu konuda da sonuna kadar arkasındayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, daha sonra gençleri dinledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

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