Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, SAHA EXPO 2024\'teki TUSAŞ standında açıklama yaptı Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Güçlenen, tam bağımsızlığı hedefleyen Türkiye'mizin her geçen yıl gelişen, daha üst seviyelere ulaşan savunma sanayisini hedef alan bu hain saldırı, murat ettiğinin tam tersi etkiler oluşturacak diye inanıyorum. Eskisinden de daha azimli bir şekilde, daha güçlü bir şekilde savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'ndaki TUSAŞ standının önünde açıklama yaptı.

Dün Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını ve arkasındaki karanlık odakları lanetleyen Yılmaz, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Şehit olan taksicinin öğle saatlerinde cenaze merasimine katıldıklarını dile getiren Yılmaz, "TUSAŞ'ın Ankara'daki tesislerine geçtik. Meclis Başkanımız, bakanlarımız, çok sayıda milletvekilimizle birlikte geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Az önce değerli başkanımızın dediği gibi TUSAŞ'ta çalışanları, savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını çok daha motive gördük." diye konuştu.

"Savunma sanayi firmalarımızla ülkemizi tam bağımsızlık yolunda daha ileri noktalara taşıyacağız"

Dünkü saldırıda yaralandığı halde tedavisini hızla tamamlayıp işinin başına dönenleri gördüklerini dile getiren Yılmaz, "Güçlenen, tam bağımsızlığı hedefleyen Türkiye'mizin her geçen yıl gelişen, daha üst seviyelere ulaşan savunma sanayisini hedef alan bu hain saldırı, murat ettiğinin tam tersi etkiler oluşturacak diye inanıyorum. Eskisinden de daha azimli bir şekilde, daha güçlü bir şekilde savunma sanayimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Fedakar, kahraman savunma sanayi çalışanlarımız, gurur duyduğumuz savunma sanayi firmalarımızla ülkemizi tam bağımsızlık yolunda her geçen yıl daha ileri noktalara taşıyacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin dünyada bu alanda söz sahibi ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Bunu engellemeye dönük hiçbir çabanın da sonuç vermeyeceğini, başarılı olmayacağını buradan ifade etmek isterim. İstanbul'da da hem bu fuarımızı görmek hem de TUSAŞ'ın buradaki personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için aranızdayız. Buradaki çalışmaların da hiç kesintiye uğramadan devam etmesinden yine gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

- "Hükümet olarak savunma sanayimizin yanında olduk"

Menfur saldırıya rağmen fuarın gayet canlı şekilde devam ettiğini belirten Yılmaz, "Milyarlarca dolarlık savunma sanayi sözleşmeleri yapılmış durumda. Bu da bu terör eyleminin başarılı olmak bir yana bizi bu konuda daha da kamçıladığını gösteren güzel bir örnek. Ben savunma sanayimizin her bir ferdine, katkısı olan tüm çalışanlara, tüm firmalara şükranlarımı sunuyorum. Hükümet olarak savunma sanayimizin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesiyle Milli Teknoloji Hamlesi'ni her geçen yıl daha ilerilere taşıyacaklarını vurgulayarak, "Bundan kim rahatsızlık duyarsa duysun, kim engel olmaya çalışırsa çalışsın, kararlılığımızdan en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyoruz. Dünkü terör saldırısından sonra gerek kolluk güçlerimiz, gerek sağlık personelimiz, adli makamlar, bütün kurumlarımız, hızla üzerine düşen görevleri yerine getirdiler. Onlara da huzurunuzda tekrar şükranlarımı sunuyorum." dedi.

İki teröristin hızlı şekilde etkisiz hale getirildiğini, yaralıların da hızlı şekilde hastanelere ulaştırılarak tedavi altına alındığını ifade eden Yılmaz, birçok yaralının tedavisinin tamamlandığını, bir yaralının ise durumunun kritik olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünkü menfur terör saldırısının ardından gerek MİT Başkanlığı, gerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü hedeflerine dönük yoğun bir harekat başlattığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Birçok hedef tahrip edildi. Bundan sonra da terörle mücadelede kararlılığımızın en güçlü şekilde devam edeceğini, daha da azimle, kararlılıkla devam edeceğini de buradan ifade etmek isterim. Bu süreçte fedakarca görev yapan, terörle mücadele eden, halkımızın güvenliği için, ülkemizin geleceği için fedakarca çalışan tüm güvenlik güçlerimize de buradan selam ediyoruz. Onlara da sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Türkiye, güvenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde milli birliğini, kardeşliğini pekiştirerek, milli teknolojilerde yetkinliklerini artırarak güçlü bir şekilde geleceğe yürüyecek. Buna engel olmaya çalışanlar, az önce söylediğim gibi hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, TUSAŞ camiasına, çalışanlarına, tüm savunma sanayi çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Onların yanında olduğumuzu, en güçlü şekilde yanlarında olmaya devam edeceğimizi belirtiyorum."

TUSAŞ standındaki çalışanlara taziyelerini ileten Yılmaz, TUSAŞ'ın geliştirdiği HÜRJET uçağı hakkında bilgi aldı.

GÖKBEY helikopterinin kokpitine binerek incelemelerde bulunan Yılmaz, ANKA-III silahlı insansız hava aracı ile ATAK-T129 taarruz ve taktik keşif helikopterinin de maketlerini inceledi.

Yılmaz, BAYKAR tarafından yüzde 100 öz kaynakla milli ve özgün olarak geliştirilen, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA hakkında, BAYKAR Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den bilgi alarak, KIZILELMA önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra ASELSAN standını gezen Yılmaz, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mühimmatı inceleyerek bilgi aldı.

ASELSAN tarafından geliştirilen ATOM 35 ABM parçacıklı mühimmatın maketi Cevdet Yılmaz'a hediye edildi.

Yılmaz'a İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TUSAŞ Uçak Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile yetkililer eşlik etti.