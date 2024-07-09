Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderebilen 11 ülke arasındaki yerini alacaktır" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderebilen 11 ülke arasındaki yerini alacaktır"

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderebilen 11 ülke arasındaki yerini alacaktır" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TÜRKSAT 6A ile Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderebilen 11 ülke arasındaki yerini alacaktır" dedi.

09.07.2024 02:44
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: " Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderebilen 11 ülke arasındaki yerini alacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TÜRKSAT 6A ile Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderebilen 11 ülke arasındaki yerini alacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRKSAT 6A uydusunun fırlatılma hazırlıkları kapsamında Türksat Gölbaşı Kampüsü'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Teknolojide Tam Bağımsız Türkiye" hedefleri yönünde, tarihi bir güne daha şahitlik ettiklerini belirterek, "Türk mühendisleri tarafında yerli ve milli imkanlar ile üretilen TÜRKSAT 6A uydumuz, az sonra yörüngesine doğru yola çıkacak. Ülkemizin ilk yerli uydusunun üretim ve test aşamalarında emeği olan ASELSAN'dan TUSAŞ'a, TÜBİTAK'tan TÜRKSAT'a tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Uydu teknolojilerinin günümüzde stratejik öneme sahip alanlardan biri haline geldiğine dikkati çeken Yılmaz, "Haberleşme, savunma, hava durumu tahminleri, afet yönetimi gibi pek çok alanda kullanılan bu teknolojiler, ülkelerin güvenliği ve kalkınması açısından da hayati rol oynuyor. Dünya genelindeki televizyon yayınları, internet erişimi ve telefon görüşmeleri, büyük ölçüde uydular aracılığıyla sağlanıyor. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme uyduları, dünya üzerindeki her noktayı izleyebilme kapasitesine sahiptir. Bu özellik, askeri harekatların planlanması, sınır güvenliği ve terörle mücadele gibi alanlarda büyük bir avantaj oluşturur. Bununla birlikte afet yönetimi açısından afet bölgelerinde karasal iletişim altyapısının zarar görmesi durumunda bile iletişimin kesintisiz devam etmesini sağlar. Bu durum, arama kurtarma operasyonlarının koordinasyonu ve yardım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi açısından kritiktir. Böyle stratejik bir alanda yerli milli teknolojilerle bağımsız olmayı son derece önemli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayinde sağladıkları başarıların uzay çalışmalarından haberleşme teknolojilerine kadar pek çok alana sirayet ettiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"TÜRKSAT 6A projesi de bu vizyonun önemli bir parçasıdır. Türkiye'nin uzay araştırmaları, uydu teknolojileri ve uzay sanayisi konusundaki hedeflerini belirleyen kapsamlı yol haritamız, 'Milli Uzay Programımız'ı adım adım hayata geçiriyoruz. Programın ana hedefleri arasında, yerli ve milli uyduların geliştirilmesi, Ay misyonu, uzay ekosisteminin oluşturulması ve uzay teknolojilerinde insan kaynağının yetiştirilmesi gibi önemli projeler yer alıyor. Bildiğiniz gibi ilk insanlı uzay misyonu ile uzay hedeflerimizde boyut atladık. Uluslararası uzay ajansları ve kuruluşları ile ortak projeler ve araştırmalar yaparak, bilgi ve teknoloji transferini sağlıyor bir taraftan da insan kaynağımızı bu alanda geliştiriyoruz. TEKNOFEST gibi etkinlikler, insanımızın uzay teknolojilerine olan ilgisini artırmakta ve onları bu alanda kariyer yapmaya teşvik etmektedir. Önümüzdeki dönemde ülkemizin ve vatandaşlarımızın başarılarının gök vatandan daha çok yankılanacağına inanıyorum."

"5 milyar nüfusa haberleşme servislerine erişim sunulacaktır"

TÜRKSAT 3A, 4A, 4B, TÜRKSAT 5A ve 5B haberleşme uyduları ile uydu hizmetlerini sürdürdüklerini hatırlatan Yılmaz, "Tüm bu uydu projelerimizde, teknoloji transfer programı kapsamında kendi mühendislerimizin bulunmasına hassasiyet göstermiştik. En son TÜRKSAT 5B ile uydu filomuzu güçlendirmiş, uydu veri iletişim kapasitemizi artırmıştık. Bir taraftan da frekans ve yörünge haklarımızı sağlamlaştırmak için yerli ve milli uydu projemiz TÜRKSAT 6A'nın üretimine başlamıştık" dedi.

Yılmaz, TÜRKSAT 6A'nın Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Türk mühendislerinin ve savunma sanayinin edindiği know-how'ın bir ürünü olduğunu belirterek, "Bugüne kadar ülkemizin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projesidir. Uzayda ulaştığımız en uzak nokta olan 35 bin 786 kilometrede faaliyet gösterecek, çıtayı gök vatanda yükseklere taşıyacaktır. Haberleşme uydularımızın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek ve 5 milyar nüfusa haberleşme servislerine erişim sunulacaktır" diye konuştu.

Hizmet ömrünün yaklaşık 15 yıl olan uydunun, 16 yıldan uzun yakıt ömrüne sahip olduğunu aktaran Yılmaz, "TÜRKSAT 6A ile Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderebilen 11 ülke arasındaki yerini alacaktır. Üretimde geldiğimiz bu seviye, uydu ve uydu kapsamında geliştirilen birçok ekipman ve alt sistemin ihracatını da mümkün kılacaktır. Dost ve kardeş ülkelere uydu teknoloji transferi yapabilecek şekilde bilgi birikimi de oluşturulmuştur" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, teknolojik dönüşümleri Türkiye'ye kazandırmaya devam edeceklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"TÜRKSAT 6A için uzay alanında çalışan birçok kurum bir araya geldi ve yerli firmalar da projede sorumluluklar üstlendi. Tam bir takım çalışması ürünü olan TÜRKSAT 6A'da katkısı olan tüm kurumlarımıza ve tüm proje ekibine şükranlarımı sunuyorum. Her birini yürekten tebrik ediyorum. Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz TÜRKSAT 6A'nın başarıyla yörüngesine ulaşmasını diliyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: İHA

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