 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hatay'daki deprem bölgesine gazetecileri götürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hatay'daki deprem bölgesine gazetecileri götürdü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hatay\'daki deprem bölgesine gazetecileri götürdü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 200 basın mensubuna yönelik, Hatay'daki deprem bölgesine gezi düzenledi. Gazeteciler, depremzedeleri ziyaret etti, gemileri gezdi, köy evlerinde çalışmaları yerinde gördü ve hastaneyi gezdi. Programa yetkililer de katıldı. Gazeteciler, program kapsamında sırasıyla Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek.

02.02.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 200 basın mensubuna yönelik, Hatay'daki deprem bölgesine gezi düzenledi.

İlk olarak İskenderun ilçesindeki Üsküdar Belediyesi Konteyner Kent'e gelen gazeteciler, burada afetzedeleri ziyaret etti.

Depremzedelerle görüşen gazeteciler, daha sonra okul olarak kullanılan Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi ile yaklaşık 1000 kişinin konakladığı Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi'ni gezdi.

Buradan Arsuz ilçesindeki Arpaderesi Kalıcı Köy Evleri'ne geçen gazeteciler, çalışmaları yerinde gördü.

Hatay İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan gazeteciler, sorasında yeniden inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesini gezdi.

Basın mensupları, yetkililerden faaliyetlere ilişkin bilgi alıp çeşitli konularda haber çalışması yaptı.

Programa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yetkililer de katıldı.

Gazeteciler, program kapsamında sırasıyla Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İskenderun, Deprem, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hatay'daki deprem bölgesine gazetecileri götürdü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 19:50:21. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hatay'daki deprem bölgesine gazetecileri götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement