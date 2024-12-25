Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Yenilendi

Güncel

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı'nın Yönetim Kurulu ile ilgili iptal ettiği kararname hükmü, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlendi. Türkiye Uzay Ajansı'na da yurt içinde veya yurt dışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabilme yetkisi verildi.

TBMM üyeleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ile birlikte 137 milletvekilinin 2022 yılında başvurusu üzerine; Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı'nın Yönetim Kurulu'nun teşkiline ilişkin usul ve esasların Başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili fıkrası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilgili fıkra şu şekilde yeniden düzenlendi:

"Yönetim Kurulu beş üyeden oluşur. Gençlik ve Spor Bakanı, Yönetim Kurulu'nun başkanıdır. Bakan ve Teşkilat Başkanı Yönetim Kurulu'nun tabii üyeleridir. Diğer üç üye Bakan tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilecek kişilerin en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olması şarttır. Yönetim Kurulu, haftada en az bir defa ve Bakanın uygun göreceği zamanlarda toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür. Mazeretsiz veya izinsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Mazeretin kabul edilip edilmemesine Yönetim Kurulu karar verir. Bakanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna Teşkilat Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu kararları, Bakan onayı ile yürürlüğe girer."

Türkiye Uzay Ajansı, yurtiçinde veya yurtdışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabilecek

Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle Ajans, yurt içinde veya yurt dışında tesis, araştırma-geliştirme merkezi veya test merkezi kurabilecek. Ajansın görev alanı ve faaliyetleri kapsamında, uzay ve havacılık teknolojileri ve sistemleri alanında Cumhurbaşkanı onayıyla yurt içinde veya yurt dışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurabilecek veya kurulmuş şirketlere ortak olabilecek.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle, kararnamenin 13'üncü maddesinin birinci fıkrasına, "kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "Cumhurbaşkanları adına kurulmuş müzeler bakımından bu amaçla kurulmuş vakıflarla" ibaresi eklendi.