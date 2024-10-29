Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Anıtkabir\'de

Güncel

Dünyanın en tuhaf gemisi, okyanus laboratuvarına dönüşmek için kendini batırdı

(ANKARA) - Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümünde vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Vatandaşlar, yaşadıkları coşku ve sevinci ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla birçok farklı şehirden Ankara'ya gelen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Anıtkabir'e akın etti. Erken saatlerde Anıtkabir girişinde toplanan vatandaşlar, resmi törenin ardından saat 11.30 itibarıyla Anıtkabir'e alınmaya başlandı.

Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir'i ziyarete gelen vatandaşlar ANKA Haber Ajansı'na duygularını şöyle ifade etti:

"Böyle büyük bir bayrama gelmeyi nasip ettiği için Rabbime çok şükürler olsun. Herkesin gelip de bu duyguları yaşamasını istiyorum. Tek hayalim Anıtkabir'i görmekti. Çok şükür 65 yaşımdayım bu hayalimi gerçekleştirdim. Buradaki halkı gördükten sonra Atamıza milletin ne kadar sevgi dolu olduğunu anladım."

"Çok heyecanlıyım, mutluyuz, İstanbul'dan geliyoruz bu heyecanı herkesle beraber yaşamak çok farklı bir şey. Televizyondan izlemekle çok farklı, herkes gelsin. Atam seni çok seviyorum çok özlüyorum."

"Çok heyecanlıyım biz ilk kez geliyoruz Anıtkabir'e Cumhuriyet Bayramı'nda gelelim dedik. Bu kalabalık bu kadar insan gelmesi çok hoş. Cumhuriyet duygusunu çok iyi hissedeceğimizi düşünüyorum."

"Atatürk bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, şu an yaşadığımız her şeyi ona borçluyuz, onun sayesinde böyle yaşıyoruz, çok seviyoruz. Anıtkabir'e ilk kez geldim çok heyecanlıyım."

"Kelimeler bile kifayetsiz kalıyor gerçekten... Ülkemizin kıymetini bilmediğimizi düşünüyorum şahsi olarak. Daha iyi şartlarda yaşayabileceğimize inanıyorum."

"Bugün Antalya'dan buraya geldik Anıtkabir'i görmek için. Bakalım nasipse göreceğiz."

"Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan dolayı da buruk bir haldeyiz... Her zamanki gibi görevimizi yapıyoruz Atamız'a saygımızdan asla vazgeçmiyoruz."

Özbekistan'dan gelen Aşiruva Zülfiye, "Cumhuriyet Bayramı'na katılmak benim hayalimdeydi. Türk Milletine mutluluklar, başarılar diliyorum. Zaten Özbek, Tacik, Türkmen hepimiz kardeşiz" dedi.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ellerinde bayraklarla Anıtkabir'de paylaşan çocuklar da duygularını şöyle ifade etti:

"Atatürk'e sevgim sonsuzu geçer."

"Atatürk'e sevgim dünyalar kadar, Atatürk ölmedi kalbimizde yaşıyor."

"Atatürk'ü dünyalar gibi seviyorum."

" 29 Ekim'in çok eğlenceli ve çok gururlu bir gün olduğunu düşünüyorum."