Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Kompozisyon Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Kompozisyon Yarışması Düzenlendi

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Konak Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Konaklı Çocuklarımız Cumhuriyet'i Anlatıyor' temalı kompozisyon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmaya 250 öğrenci katıldı ve dereceye girenler ödüllerini törenle aldı.

01.11.2024 10:49  Güncelleme: 13:16
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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Konaklı Çocuklarımız Cumhuriyet'i Anlatıyor" temalı kompozisyon yarışmasında dereceye girenler belli oldu. 250 öğrencinin başvuru yaptığı yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı.

Konak Belediyesi'nin, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ve Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'nci yılı dolayısıyla "Konaklı Çocuklarımız Cumhuriyet'i Anlatıyor" temalı kompozisyon yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllerini Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı. Ödül törenine Konak Belediye Başkan Yardımcısı Naime Beyazıt, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Özkan, Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ödül alan öğrenciler ve aileleri ile muhtarlar katıldı.

Beyazıt: Cumhuriyet'i gelecek nesillere taşıyacaksınız

Törenin açılış konuşmasını yapan Konak Belediye Başkan Yardımcısı Naime Beyazıt, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'imizin 101. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyet yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda demokrasi, adalet, eşitlik gibi evrensel değerlere sahip çıkma iradesidir. Gelecek nesillerin büyük emek ve fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin değerlerini öğrenmesi, bu değerleri kucaklaması çok önemli. İnanıyorum ki Cumhuriyet'i bizler gibi gelecek nesillere büyük bir coşku ve istekle taşıyacaksınız" dedi.

Özkan: Cumhuriyet şöleni yaşıyoruz

Yarışmaya katılan tüm çocukları tebrik eden İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Özkan, "Bugün gerçekten bir Cumhuriyet şöleni yaşıyoruz. Ben sen o değil, biz olmayı, kendimiz için değil, bizden sonra gelecek siz değerli çocukların yaşaması için çalışan bir neslin temsilcileri olan İzmir Kadın Kuruluşları adına hepinizi kutluyorum. Güzel günlerde hep birlikte olmayı diliyorum" diye konuştu.

Olcay: Bu vatan sizlere emanet

Alsancak Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Dilek Olcay da, "Yarın bu vatan sizlere teslim edilecek. Nerede ne yapacağınızı bugünlerden öğrenerek yukarı çıkacaksınız. Aldığınız eğitim, öğretmenleriniz çok önemli ama en önemlisi aileler. Ailenizin, okulunuzun, öğretmenlerinizin kıymetini bilin. Bu vatan sizlere emanet. Cumhuriyet atalarımızdan bize bırakılan en büyük emanettir" ifadelerini kullandı.

Yarışmaya 250 öğrenci katıldı

İlçe sınırları içerisindeki okullarda eğitim gören 250 öğrencinin katıldığı yarışmada eserleri değerlendiren jüri üyeleri birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra bir kişiyi Özendirme Ödülü'ne, altı kişiyi de Finalist Ödülü'ne layık gördü. Konaklı çocukların Cumhuriyet'i kaleme aldığı kompozisyon yarışmasında ilk üçe Müdafaa-i Hukuk İlköğretim Okulu öğrencileri girdi. 'Hayal' başlıklı kompozisyonuyla Aysu Balat birinci olurken, Kerem Daldal 'Ben Cumhuriyet Çocuğuyum' başlıklı kompozisyonuyla ikinci, Burak Sezgin 'Cumhuriyet' başlıklı kompozisyonuyla üçüncü oldu. Meliha Doğan Akat İlköğretim Okulu'ndan Işılay Oralgil ise 'Atatürk Çocukları' başlıklı kompozisyonuyla Özendirme Ödülü'ne layık görüldü. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediye çekinin yanı sıra kitap da armağan edildi.

Altı öğrenciye de finalist ödülü verildi

Hakimiyet-i Milliye İlköğretim Okulu'ndan Eylül Okcan, Müdafaa-i Hukuk İlköğretim Okulu'ndan Kaan Karaslan, Barbaros Hayrettin İlköğretim Okulu'ndan Ege Çiftçi, Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'ndan Zeynep Sare Işık, 80. Yıl Eşrefpaşa İlköğretim Okulu'ndan Emir Başaran ve Ela Kolat da finalist ödülü almaya hak kazandı. Finalistlere içinde kitap ve akıl oyunlarından oluşan bir hediye seti sunuldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Kapsamında Kompozisyon Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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