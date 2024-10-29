Cumhuriyet Bayramı'na Özel 'Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi' Açıldı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı'na Özel 'Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi' Açıldı

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Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi'ni ziyaretçilerine açtı. Sergi, Atatürk ve Cumhuriyet'i anlatan 29 fotoğraftan oluşuyor ve 15 Kasım 2024'e kadar açık kalacak.

29.10.2024 18:58  Güncelleme: 19:18
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi" düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

Cumhuriyetin 101'inci kuruluş yıl dönümünü bir dizi etkinlik ile kutlamaya devam eden Osmangazi Belediyesi, "Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi" açtı. Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği iş birliğiyle düzenlenen sergi, Atatürk ve Cumhuriyeti anlatan 29 fotoğraftan oluşuyor. Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde yer alan sergi, 15 Kasım 2024 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Serginin açılış törenine, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Fahrettin Beceren ve çok sayıda Cumhuriyet sevdalısı katıldı. Konuşmaların ve kesilen kurdelenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

Cumhuriyetin 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, "Osmangazi Belediyesi olarak etkinlikleri 3 güne böldük. Bu gün açtığımız 'Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi' etkinliklerimizin ana parçalarından bir tanesi. Bu serginin kurulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Serginin hazırlanmasına destek vermekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği Saymanı Serpil Savaş ise "Osmangazi Belediyesi'nin Cumhuriyet değerlerini yaşatmak adına yapmış olduğu çalışmalara bizler de fotoğraf sergisiyle destek vermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı\'na Özel \'Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi\' Açıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı'na Özel 'Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi' Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhuriyet Bayramı'na Özel 'Atatürk ve Cumhuriyet Fotoğrafları Sergisi' Açıldı - Son Dakika
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