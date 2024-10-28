Cumhuriyet Bayramı'nda Anma Etkinliği ve Film Gösterimi - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı'nda Anma Etkinliği ve Film Gösterimi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla 'Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti' adlı bir söyleşi düzenledi ve ardından 'Son Akşam Yemeği' filminin gösterimini yaptı. Etkinlikte Cumhuriyet'in tarihsel önemi vurgulandı.

28.10.2024 12:57  Güncelleme: 13:06
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(ANKARA)- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101'inci yaşında; Doç Dr. Mesut Karakulak ve Dr. Selim Erdoğan'ı "Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti" adlı söyleşide ağırladı. Gençlik Parkı'nda düzenlenen söyleşide Cumhuriyet'in tarihsel önemi ele alınırken, söyleşinin ardından Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu alan "Son Akşam Yemeği" filminin de gösterimi yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, kentte düzenlediği çeşitli etkinliklerle yaşatmaya devam ediyor. Gençlik Parkı Büyük Sahne'de moderatörlüğünü Doç. Dr. Mesut Karakulak'ın yaptığı ve Dr. Selim Erdoğan'ın katılımıyla "Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti" adlı söyleşi düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Cumhuriyet'in tarihsel süreçleri ve önemine değinildi.

Söyleşide konuşan Dr. Selim Erdoğan, şunları söyledi:

"Harbiye Marşı'nda geçen 'Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti' işkembe-i kübradan söylenmiş bir söz değildir. Şuanda sahip olduğumuz ve her çabaya rağmen asla kaybetmeyeceğimiz, uğrundan dedelerimizin ödediği bedelden daha az bedel ödemeyeceğimiz şey budur. Bulunduğumuz şartlar ne kadar karanlık olursa olsun, haberlerde sosyal medyada gördüğünüz olaylar ne kadar canınızı sıkarsa sıksın şunu asla unutmayın; yakın tarihimizde Türk'ün yaşadığı en karanlık gün 18 Mayıs 1919. Ondan daha karanlık şartlarda hiçbir zaman olmadık, olmayacağız da. En buhranlı zamanınızda, kendinizi en çıkmazda hissettiğiniz anda şunu düşünün; bugün 18 Mayıs 1919 sabah ola hayrola…"

Film gösterimi yapıldı

Söyleşinin ardından yine aynı salonda Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğinin konu alındığı "Son Akşam Yemeği" filminin gösterimi yapıldı. Filmi izleyenler zaman zaman duygulu anlar yaşadı.

Söyleşi ve film gösterimine katılan vatandaşlar düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Tuncay Şahanlı: "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerimizi sunuyorum. Bunu unutturmayan, bu etkinlikleri düzenleyenlerin emeklerine sağlık diyorum."

-Öykü Şahanlı: "Çok güzel bir etkinlikti. Toplumun bilinçlenmesi için önemli. Bu etkinlikler için Mansur Yavaş'a teşekkür ederim."

Cumhuriyet Bayramı\'nda Anma Etkinliği ve Film Gösterimi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı'nda Anma Etkinliği ve Film Gösterimi - Son Dakika

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