Cumhuriyet Bayramı'nda Bando Konserleri

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında birçok ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bando konserleri düzenleyeceğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konserlere tüm halk davet edildi ve konser takvimine yer verildi.

Buna göre, birçok ilde ve KKTC'de gerçekleştirilecek konserler, bugün saat 14.30'da İzmir'in Konak Meydanı'nda başlayacak ve 2 Kasım saat 15.00'da İstanbul'daki Deniz Müzesi önünde gerçekleştirilecek konserle sona erecek.