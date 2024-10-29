Cumhuriyet Bayramı'nda Coşku Doruğa Çıktı - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı'nda Coşku Doruğa Çıktı

Cumhuriyet Bayramı\'nda Coşku Doruğa Çıktı

Beşiktaş Meydanı'nda yurttaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlayarak duygularını paylaştı.

29.10.2024 17:37
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - Cumhuriyet Bayramı'nda, İstanbul Beşiktaş Meydanı'ndaki yurttaşlar, duygularını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Ahmet Tahhuşoğlu, "Ben Atatürk'ün emanetiyim. O bizim Atatürk'ümüz, bize hürriyetimizi verdi" dedi.

Cumhuriyet'in 101'inci kuruluş yıl dönümü coşkusu tüm Türkiye'de yaşanıyor. İstanbul'da da Beşiktaş Meydanı'nda günün erken saatlerinden itibaren renkli görüntüler ortaya çıktı. Yurttaşlar, duygularını ve düşüncelerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden  sonra Hatay'dan İstanbul'a gelen Tahhuşoğlu ailesi, mutlu ve gururlu olduklarını belirterek kutlamalara katılacaklarını dile getirdi. Ahmet Tahhuşoğlu, "Ben bir Hataylı olarak Atatürk'ün emanetiyim. O emanet şu ana kadar devam ediyor. Onunla gurur duyuyorum. O bizim Atatürk'ümüz, bize hürriyetimizi verdi. Seçilme, anayasa, kanunlar, kadınlara özgürlük verdi. Sadece onu övmekle bitmez. Onu anlamak, çözmek, sevmek lazım" dedi.

"Atatürk'ü görmek isterdim"

İlkokul öğrencisi Güneş Sönmezsoy da "29 Ekim olduğu için çok mutluyum. Biz okulda gösteri de yaptık. Atatürk'ün sevdiği türküleri söyledik. Şiirler okuduk. Atatürk şu an olmadığı için çok üzülüyorum. Onun sayesinde biz buralara kadar geldik. Atatürk'ü görmek isterdim. Atatürk bize, çocuklara da bayram armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar çok mutlu oluyorlar" diye duygularını dile getirdi.

"Her şey çok güzel"

Torunuyla birlikte kutlamalara giden Sevgi Aşıklar, "Çok mutluyuz. Her şey çok güzel. Çok heyecanlıyız. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz, başta Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetimizi kurtardı" diye konuştu.

"100'üncü yılda da Dolmabahçe'ye inmiştik"

Bir aile de "100'üncü yılda da Beşiktaş'a, Dolmabahçe'ye inmiştik. Halkın coşkusu bizi çok mutlu etmişti. Gerçekten Türk halkı Cumhuriyet'ine sahip çıkıyor. Hep böyle devam edecek, ilelebet. Şu anda böyle nefes alabiliyorsak Cumhuriyet'in kurulması sayesinde" dedi.

"Atatürk ve yanındaki arkadaşları bu ülkeyi ipten aldı"

Lise son sınıf öğrencisi Melih Arda Dilmen, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kendini Türk olarak gören birinin çok gururlanması gereken bir şey. Ben de kendimi Türk olarak gördüğüm için gururlanıyorum tüm milli bayramlarda. Şu an gururluyuz fakat 10 Kasım'da hüzünlü olacağız. Atatürk ve yanındaki arkadaşları bu ülkeyi ipten aldı. Bu ülkenin yoksa sonu çok kötü olacaktı. Baktığımızda dünyanın çoğu ülkesinde böyle bayramlar yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı'nda Coşku Doruğa Çıktı - Son Dakika

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