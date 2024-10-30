Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Londra'da İletişim Başkanlığı tarafından kültürel etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Londra'da İletişim Başkanlığı tarafından kültürel etkinlik düzenlendi

Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Londra\'da İletişim Başkanlığı tarafından kültürel etkinlik düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kültürel etkinlik düzenlendi.

30.10.2024 02:16
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle İngiltere'nin başkenti Londra'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kültürel etkinlik düzenlendi.

Londra'daki ünlü Ulusal Galeri'de gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Avrupa, Kuzey Amerika ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Büşra Karaduman Aktuna, İngiltere Parlamentosu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve İngiltere milli marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Etkinliğe görüntülü kutlama mesajı gönderen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak bu coşkuyu paylaşan herkese teşekkür etti.

Büyükelçi Ertaş da yaptığı konuşmada, Ankara'da geçen hafta düzenlenen terör saldırısı nedeniyle bu yılki Cumhuriyet Bayramı'na buruk girildiğini kaydetti.

Ertaş, "Bizler büyük bir ailenin fertleriyiz. Sevinçte de kederde de biriz. Farklı coğrafyalarda yaşasak da Türkiye sevgisi ve Cumhuriyet coşkusu hepimizi bir araya getiriyor, getirecek. Güzel ülkemizi, Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine, el birliğiyle çıkaracağız." diye konuştu.

İngiliz Bakan Doughty de konuşmasında Ankara'daki terör saldırısından dolayı Türkiye'ye başsağlığı diledi.

İki ülke arasında terörle mücadelenin önemli bir bağ oluşturduğunu kaydeden Doughty, Türkiye ziyaretinde ikili ilişkileri geliştirmek için çok sayıda görüşme yaptığını ifade etti.

Doughty, hükümetin de ilişkileri derinleştirmekten yana olduğunu anlatarak "Bu nedenle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyareti ve Dışişleri Bakanı David Lammy'yle buluşmasından mutluluk duyuyoruz." dedi.

Türkiye'nin Avrupa ile Orta Doğu arasında stratejik bir konumda bulunduğunu hatırlatan Doughty, Türkiye'nin barışın sağlanması ve insani çabalarda önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Fidan-Lammy görüşmesinde Orta Doğu'nun da ele alınacağını kaydeden Doughty, "Ülkelerimiz ateşkesin sağlanması ve bölgedeki siviller için çok kötü şartlardaki insani durumun iyileştirilmesi için çalışıyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetlilere piyano dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Londra'da İletişim Başkanlığı tarafından kültürel etkinlik düzenlendi - Son Dakika

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